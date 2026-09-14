內地5年關近3萬間小學 多地校舍改建養老院

中國出生人口下降，農村人口持續向城鎮流動，近5年累積減少將近3萬間小學，內媒報道，陝西、福建、湖南多地已有不少閒置鄉村小學校舍改建為養老院、養老中心、長者食堂等。
小學生數量一年減406萬人
《第一財經》上周六(12日)報道，教育部公佈的2025年全國教育事業發展統計公報顯示，全國普通小學已從2020年的15.80萬所降至2025年的12.83萬所，五年間減少2.97萬所。另外，中國小學生數量2025年比2024年減少了406.08萬人。
隨著新型城鎮化加速，農村人口不斷向城鎮流動和聚集，不少農村公辦中小學校因生源減少、布局調整等因素被撤校或併校，閒置校舍面臨優化利用的問題，已有相當一部分閒置鄉村小學校舍改建為養老院、養老中心、長者食堂等。
農村人口持續向城鎮流動
報道指，在陜西省山陽縣君子澗村，閒置的君子澗小學被改造成孝老愛親養老院。在福建省南平市，截至去年秋季，共有601處閒置校舍。在已盤活的校舍中，20處用於公益事業，如養老院、福利院、長者食堂等；另有17處改造成企業廠房，4處用於寫生基地、家庭農場等文旅項目。今年5月，湖南省教育廳等九部門發布文件，提出在3年內有序推進閒置校舍盤活利用工作，優先用於教育事業，服務農村公益事業、集體經濟發展、縣域經濟發展等。
廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，城鎮教育資源大幅改善，很多學校新建、改擴建，學位供給更多；城鎮教育資源更強，鄉村不少人主動將孩子送到城鎮讀書，部分經濟條件較好者在城市買房，小孩送到城鎮讀書。
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