內地5年關近3萬間小學 多地校舍改建養老院

中國出生人口下降，農村人口持續向城鎮流動，近5年累積減少將近3萬間小學，內媒報道，陝西、福建、湖南多地已有不少閒置鄉村小學校舍改建為養老院、養老中心、長者食堂等。

小學生數量一年減406萬人

《第一財經》上周六(12日)報道，教育部公佈的2025年全國教育事業發展統計公報顯示，全國普通小學已從2020年的15.80萬所降至2025年的12.83萬所，五年間減少2.97萬所。另外，中國小學生數量2025年比2024年減少了406.08萬人。

隨著新型城鎮化加速，農村人口不斷向城鎮流動和聚集，不少農村公辦中小學校因生源減少、布局調整等因素被撤校或併校，閒置校舍面臨優化利用的問題，已有相當一部分閒置鄉村小學校舍改建為養老院、養老中心、長者食堂等。