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出版：2026-Sep-14 12:30
更新：2026-Sep-14 12:30

河北美術學院女生單膝跪求婚 網民：這男的命真好(有片)

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河北石家莊美術學院校園操場，一名女生向男方單膝跪地求婚(微博影片)

河北石家莊美術學院校園操場，一名女生向男方單膝跪地求婚(微博影片)

多數求婚是由男方向女方求婚，但近年亦出現女方向男方求婚的現象。近日，內地社交平台熱傳多段校園操場內，一名女生向男方單膝跪地求婚的影片，隨即成為內地網上熱話。

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據報求婚地點為河北石家莊的河北美術學院校園操場，上周五(11日)晚上，一名身穿吊帶裙的四年級女生站在操場中央，地上用蠟燭排成心形圖案，大批學生圍觀。及後女生的男友走入心形圖案內，女生說了一番話後隨即單膝下跪，再遞上戒指求婚。男方捂嘴一笑隨即答應，周邊同學即時拉動花炮歡呼，二人相擁親吻，有該校網民指，男方亦是四年級學生，二人打算明年畢業後結婚。。

求婚影片流傳後隨即成為內地網上熱話，有網民留言祝福，「有情人終成眷屬，天長地久！」、「幸福就好啊」，亦有人羨慕「這男的命真好」、「這將是這個男孩遇到的最勇敢的女生，希望好好珍惜」，「男的捂嘴一笑，看來是真的害羞了」。亦有指女方求婚在現今社會絕非奇事，「這才是新時代女性」、「男女平等啊，女生為啥不能求婚？？」、「正能量，誰說女人不能主動追求愛」、「總會有聰明女生主動追求心動男生的，而不是認為感情就得男方主動追」。

有片1】 【有片2

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