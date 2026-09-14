香山論壇明日北京舉行　學者料批中國批日本「再軍事化」

報道表示，國防部長董軍預計15日出席開幕致詞，外交人士與分析人士認為，他可能再次強調強化國際合作，並呼籲提升全球南方國家在國際事務中的代表性。這次論壇預計有數十國軍方官員、外交官及學者參與，被視為中國版「香格里拉對話」。

中國年度重要國際安全論壇「香山論壇」本周將在北京登場，《路透社》報道，由於適逢台海、南海局勢緊張，以及外界對美國是否持續履行亞洲安全承諾產生疑慮，外界預料中方藉此向全球說明自身安全主張。

不過，由於國家主席習近平預計本月底赴華府與美國總統特朗普（Donald Trump）會面，北京對美國的公開批評可能「有所收斂」，反而讓日本成為更容易鎖定的對象。

「對中國仍深感懷疑」

新加坡安全學者夏爾（James Char）分析：「我預期中國主辦方也會利用這個平台，強調日本的戰時歷史，並批評東京所謂的『再軍事化』。」

華府布魯金斯研究院專家金（Patricia Kim）指出，美國安全承諾疑慮確實可能給北京機會，讓中方主張亞洲安全應由亞洲國家自行處理，但她警告，中國自身在南海等地日益強勢的行為，已讓許多亞洲國家「對中國仍深感懷疑」。

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