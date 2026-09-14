Anthropic CEO呼籲控制AI發展速度　官媒：實質是對華「冷戰劇本」

美國AI公司Anthropic行政總裁阿莫迪（Dario Amodei）近日發表題為《We Must Pace the Frontier》文章，呼籲適度放慢人工智能（AI）發展步伐，爭取更多時間建立監管及安全機制。官媒《環球時報》周日（13日）發表評論文章表示，阿莫迪表面上是著眼於全球AI安全的「理性發聲」，實質上是「冷戰劇本」，是試圖用技術壁壘及壟斷，遏制中國發展AI。

《環球時報》指，近年來AI技術快速迭代的確帶來了安全風險、倫理隱患、科技失控危機，這是全人類共同面臨的全球性難題。不過，阿莫迪提出嚴禁向中國出售高性能AI晶片和半導體製造設備，打擊所謂模型「蒸餾」行為，以及防止大模型的核心權重被竊取或外洩，企圖先拉開技術差距，再有條件地尋求與中國談判共同減速，是完全背離「科技共治」的初心，將技術問題政治化。