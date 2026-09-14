瀘州站與瀘州東站差一字距30公里　多名旅客買錯票下錯站

同位於四川省瀘州市的瀘州站與瀘州東站僅一字之差，但後者距離瀘州市區約30公里。自渝昆高鐵渝宜段2024年開通以來，已有多名旅客因誤認為瀘州東站位於市區而買錯票、下錯站，並建議修改站名。瀘州市交通運輸局回應稱，車站更名需由國鐵集團審批，目前暫無更名計劃，將加強宣傳提示避免旅客購錯車站。

瀘州東站距離瀘州市區約30公里 內媒報道，9月4日，一名自稱來瀘州的遊客在瀘州市網絡問政平台留言稱，其當天從外地坐高鐵到瀘州，在12306搜索「瀘州」時看到「瀘州東」，以為就是市區的車站，結果到站後才發現該站位於瀘縣雲錦鎮，離市區30多公里。該遊客表示，「一車人基本都是同樣情況，有趕着回家的、有出差辦事的，全被折騰夠嗆。」他建議將瀘州東站更名為「瀘縣雲錦站」或「瀘縣東站」，以及短期內讓12306在站名旁標註實際位置，如標註「瀘縣雲錦鎮」。該遊客留言稱，「希望本地交通部門能先收集投訴、向上反映，這事關係到每一個買票的人，希望別再讓更多人踩坑。」

暫無更名計劃 加強宣傳提示 瀘州市交通運輸局答覆稱，車站更名需由國鐵集團審批，未經批准，任何單位和個人不得擅自決定對開展公共運輸營業的鐵路車站進行更名。目前，市交通運輸局已第一時間將上述建議反饋給鐵路部門，後續將持續跟蹤工作動態。瀘州市交通運輸局表示，瀘州市境內的高鐵站目前有瀘州站（城區）、瀘縣站（瀘縣福集鎮）、瀘州東站（瀘縣雲錦鎮），旅客在購票時一定注意區分，同時該局將會同鐵路部門加強宣傳和提示，避免旅客購買錯車站，耽誤行程。

報道稱，在中國鐵路12306官網上購買車票時，始發地或目的地輸入「瀘州」均會出現瀘州、瀘縣、瀘州東等站名，若買票時只關注價格和時間，很容易搞錯。對非本地市民而言，往往一頭霧水，跑錯站的不在少數。極目新聞評論指，一個人看走眼，或許是粗心大意；一群人都看走眼，那就是命名、設計有問題。如「瀘州東」不能讓旅客準確判斷位置及方便出行，「改改又何妨？」，強調規範是為人服務的，不是用來堵住合理訴求，提倡在12306購票頁面上，把「瀘州東站」的具體位置寫明白，「這些措施並不麻煩，只需要多一點提醒，就能避免很多人踩坑」。