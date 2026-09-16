國安部長陳一新：敵對勢力濫用AI發動輿論戰及認知戰

國家安全部長陳一新13日發表署名文章表示，AI具有系統性影響政治安全環境、大規模洩密等六大風險，他示警，「各種敵對勢力和別有用心之人」恐藉AI對中國實施輿論戰、認知戰，直接威脅政治、制度及意識形態安全。 點名AI「六大風險」 官媒《中國網信》雜誌微信公眾號13日發表這篇名為「全面築牢人工智能安全屏障，推動人工智能健康有序發展」的署名文章，指出AI領域已成為「全球科技競爭的主戰場、大國戰略博弈的新賽道」，中方要加快構建AI安全風險防治體系，以「高水平安全、高效能治理」推動AI產業「健康有序發展」。文章稱，中國對AI不僅要「看到機遇、搶佔先機」，也要充分認清AI發展帶來的風險挑戰。

他並列舉AI發展帶來的六大風險挑戰，包括系統性影響政治安全環境、顛覆性升級網絡攻防態勢、規模性放大竊密洩密風險、AI的壟斷性加劇科技發展失衡、結構性衝擊社會治理體系、根本性變革軍事鬥爭形態。

提及兩大美國AI模型 陳一新說，「各種敵對勢力和別有用心之人」濫用深度偽造影音、AI生成圖文、智能水軍等AI技術，低成本、批量化「炮製政治謠言、傳播有害資訊、煽動對立情緒」，對中國實施輿論戰、認知戰，直接威脅中國的「政治安全、制度安全、意識形態安全」。 他並提及美國科技業近期推出的Claude Mythos及GPT-5.5-Cyber兩大模型，象徵網絡攻防進入「漏洞工業化、攻防全自動、AI對AI」的新階段。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章