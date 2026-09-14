香港遊客沒付錢鬧站務員　高雄捷運：嚴重侵犯員工隱私權益

一名香港遊客於周日（13）在社交媒體上，自稱「一個很喜歡台灣的香港人」發文，指在高雄捷運遭遇到態度不佳的站務人員，並附上該職員照片「公審」，隨即引起網民熱議。遭指控的高捷員工則親自回覆，指控該女子疑似逃票，才會被他上前追查。對此，高雄捷運周一（14）亦表示，該名旅客已嚴重侵犯員工隱私，將提供法律協助，以維護員工執行公務權益。

涉事遊客在社交媒體表示，「一直對台灣人印象非常良好，有禮貌和熱情，直到遇到這位高雄捷運職員，希望高雄捷運可以好好培訓員工」，並附上職員照片，疑似「公審」職員。