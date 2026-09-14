香港遊客沒付錢鬧站務員　高雄捷運：嚴重侵犯員工隱私權益

一名香港遊客於周日（13）在社交媒體上，自稱「一個很喜歡台灣的香港人」發文，指在高雄捷運遭遇到態度不佳的站務人員，並附上該職員照片「公審」，隨即引起網民熱議。遭指控的高捷員工則親自回覆，指控該女子疑似逃票，才會被他上前追查。對此，高雄捷運周一（14）亦表示，該名旅客已嚴重侵犯員工隱私，將提供法律協助，以維護員工執行公務權益。
涉事遊客在社交媒體表示，「一直對台灣人印象非常良好，有禮貌和熱情，直到遇到這位高雄捷運職員，希望高雄捷運可以好好培訓員工」，並附上職員照片，疑似「公審」職員。
當事人現身留言回應表示，該名旅客當時出站，因信用卡授權失敗無法感應出閘，向站務人員反映「沒現金」，並稱要出站領錢繳費，沒想到一出閘門後，涉事遊客疑似逃票，直接往出口離去，並無回頭提領現金繳付車資的動作，他見狀才追上前要求繳付車資。職員提及，對遊客拍照是因為其沒付車資，要知道是誰欠錢。職員亦要求旅客刪除社交媒體帖文，否則去警察局備案。
在周一中午，涉事遊客發帖文否認逃票，表示已即時向職員繳付車資。遊客提及，正就事件向法律顧問商討，視乎情況採取進一步行動。不過該名港人隨後刪除所有相關帖文。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。