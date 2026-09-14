青島船廠貨輪起火25死5傷 國務院調查嚴肅追責

上周四(10日)，中國船舶集團青島北海造船有限公司一艘外籍貨輪靠港維修期間發生火災，造成25人死亡、5人受傷。根據國家有關法律法規規定，國務院成立山東青島中國船舶集團青島北海造船有限公司「9·10」重大火災事故調查組，由應急管理部牽頭，外交部、工業和信息化部、公安部、交通運輸部、國務院國資委、全國總工會、國家消防救援局和山東省人民政府等相關方面參加，對事故提級調查。

會議強調，事故調查工作要認真貫徹落實總書記習近平重要指示精神和黨中央、國務院決策部署，按照「科學嚴謹、依法依規、實事求是、注重實效」和「四不放過」的原則，盡快查明事故原因，全面查清企業、行業監管、屬地管理責任，依法嚴肅追究責任。同時，會議要求地方政府、有關部門和中央企業等深刻汲取教訓，層層壓實部門「三管三必須」責任和企業主要負責人責任，深入排查整治各類火災隱患，嚴查轉包和違規分包行為，舉一反三抓好危化、礦山、工貿、交通運輸、建築施工、特種設備等重點行業領域隱患排查整治，堅決防範遏制重特大事故。