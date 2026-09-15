Anthropic CEO籲控制AI發展速度 環時：實質是對華「冷戰劇本」

美國AI公司Anthropic行政總裁阿莫迪(Dario Amodei)日前發表文章，呼籲適度放慢人工智能(AI)發展步伐，爭取更多時間建立監管及安全機制，其言論獲得SpaceXAI(前稱xAI)創辦人馬斯克、OpenAI行政總裁阿爾特曼均和應。內地《環球時報》周日發表文章指，阿莫迪表面上是著眼於全球AI安全的「理性發聲」，實質上是「冷戰劇本」，是試圖用技術壁壘及壟斷，遏制中國發展AI。

《環球時報》指，近年來AI技術快速迭代的確帶來了安全風險、倫理隱患、科技失控危機，指這是全人類共同面臨的全球性難題。文章稱，阿莫迪提出嚴禁向中國出售高性能AI晶片和半導體製造設備，打擊所謂模型「蒸餾」行為，以及防止大模型的核心權重被竊取或外洩，企圖先拉開技術差距，再有條件地尋求與中國談判共同減速，是完全背離「科技共治」的初心，將技術問題政治化。文章並提及，如果強行割裂全球的AI產業鏈、創新鏈，將中國和中國企業排除在外，只會大幅提升全球AI發展的試錯成本與失控隱患。

外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會上，被問及有美國AI企業稱中國AI發展對美構成威脅時，表示人工智能發展關乎全人類共同福祉，各方應該共同推動人工智能開放、包容、普惠、向善，散播各種威脅敘事，搞對抗和惡意競爭，只會干擾人工智能全球治理進程，不符合任何一方利益。

美國總統特朗普

特朗普斥批評AI者「負面勢力」 美國總統特朗普(圖)亦反對阿莫迪言論，他周日在愛爾蘭訪問期間把批評AI者比喻為「負面勢力」，「他們提出的那些問題根本不該被搬上枱面，他們在討論一些根本不會發生的事情」。被問及AI產業應否放慢發展腳步或加強監管，他稱「我們在AI領域領先中國，我們是世上最先進國家。坦白說，我希望保持這樣的狀態，因為誰贏AI，誰就贏。」