傳廣州大學城GOGO新天地隨機捅人刺臉 至少3女浴血　公安拘35歲男

網傳廣州大學城熱點商場「GOGO新天地」發生持刀無差別傷人事件，至少3名女子面部中刀，滿臉鮮血。番禺公安指一名李姓35歲男子持刀傷人，已被拘捕，傷者經救治均無生命危險。(影片截圖/網上圖片)

相關消息昨天下午在社交平台廣傳，番禺公安昨晚發布通報稱，昨午5時20分許接到報案，番禺區小谷圍街某火鍋店門口有一男子持刀傷人，警方接報後迅速到場處置，第一時間將傷者送院，拘捕35歲疑犯李某。

網傳相片及影片顯示，至少3人在不同地點遇襲，均為面部受傷，大批警員到場拘捕疑犯。有閉路電視影片可見，一名穿黑色外套、戴口罩的男子行經商場一間食肆時，突抽出一把水果刀，刺向迎面走來的女途人面部後逃離，傷者拔出小刀後痛苦倒下。另有網傳相片顯示，一名年長女性在商場出入口附近倒地，面部插着小刀流血。有目擊者指，這名男子沿途攻擊周圍路人，甚至疑似專門刺向被害人臉部及眼睛位置。