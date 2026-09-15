演唱會求婚擋視線全場怒吼「坐下」　溫馨場面化為尷尬（有片）

趙雷日前在北京國家體育場（鳥巢）舉辦演唱會，現場原本氣氛熱烈，前排一對情侶突然求婚，阻擋後方觀眾視線，「坐下」聲不絕於耳，令場面由溫馨轉化為尷尬。 9月12日，趙雷首次鳥巢個人演唱會上，當《南方姑娘》的旋律響起，全場數萬歌迷正沉浸在大合唱中，前排一對情侶突然起身上演求婚一幕。男生掏出戒指，身著婚紗的女方激動地站起來，兩人還向周圍觀眾拋撒喜糖。然而浪漫不過數秒，後排觀眾便齊聲高喊「坐下」，聲勢一度蓋過歌聲。保安隨即介入制止，場面從溫馨急轉直下，極度尷尬。

「情侶在演唱會求婚遭後排喊坐下」影片一度衝上熱搜，評論幾乎一面倒，「我花錢不是來看你求婚的」、「誰給你的勇氣，覺得所有人都想當你的愛情見證人？」，更有人毫不客氣地表態「喊坐下都算禮貌，要我就喊離婚」。

觀眾指受阻超過5分鐘 拍攝影片的謝先生在9月14日受訪表示，自己花費數千元人民幣購買門票，希望能安靜欣賞演出，但求婚及後續互動持續超過5分鐘，「我們被擋得死死的」，嚴重影響觀賞演唱會。 謝先生進一步指出，求婚過程中兩人開始向周遭撒糖，引發部分觀眾起身搶，甚至有人遭糖果砸中。現場一度出現騷動，最後有6、7名保安人員趕到現場制止，才逐漸恢復秩序。

求婚者稱已報警 要求下架影片 謝先生表示，他原本只是將現場影片隨手發布到網路，沒想到影片瀏覽量迅速從十多萬飆升至200多萬，評論區也隨之掀起激烈討論。事件曝光後，他收到一名自稱當事人私訊，對方表示已經報警並啟動司法程序，同時要求他將相關影片下架。 對此，謝先生強調，他並不是反對在演唱會求婚，而是認為「要分場合」。如果是在看台、過道等位置求婚，他反而覺得「還挺好」，並稱看台那幾位站在過道求婚，保安甚至一邊鼓掌、一邊協助勸對方坐下，現場氣氛相對和諧。