深圳灣公園、廣州越秀公園等4個大灣區好去處奪公園界奧斯卡獎

粵港澳大灣區又一次獲得國際性獎項。 有「公園界奧斯卡」之稱的世界城市公園協會2026年度大獎揭曉。亞太地區9座獲獎公園中，中國獲得7座，其中4座位處粵港澳大灣區。究竟是哪四座公園？又有甚麼過人之處？ 大灣區的4座獲獎公園，深圳的有深圳灣公園、筆架山體育公園，而廣州則有廣州市兒童公園、越秀公園。當中，筆架山體育公園屬於「新建公園項目（New Park Project）」類，該類別旨在表彰在設計、建造及管理上展現創新性的新建公園；其餘三座則屬於「大型城市公園（Large Urban Parks）」類，表彰在設計、設施、社區參與及維護管理等方面有卓越表現的大型城市公園。

筆架山體育公園：設5G智能跑道 戶外智能健身房 以「新建公園項目」獲獎的，有筆架山體育公園。它位於深圳市福田中心區，於2023年11月正式對外開放，是一座集體育、休閒、智能於一身的大型綜合性體育公園。 公園採用「軌道+公園」模式，利用地鐵上蓋空間，建有7個足球場、4個籃球場、6個羽毛球場及1.6公里環跑步道，以及兒童活動專區，是「全齡友好」的運動休閒地標。 智慧化是另一看點。公園配備5G智能跑道、AR互動屏、戶外智能健身房等設施，更引入無人機外賣配送服務。2025年底推出夜間配送，讓美食「從天而降」，市民運動後即可原地補充體力。

夜間餐點配送服務的出現，不但令運動者受惠，也為公園增添了溫馨與趣味，突破了傳統公園散步運動的固有模式，深受市民歡迎。 筆架山體育公園資料 筆架山體育公園地址︰深圳市福田區梅崗路26號

筆架山體育公園交通︰10號線至冬瓜嶺站、6號或9號線銀湖站、7號線黃木崗站

筆架山體育公園費用︰免費入場（開放時間 每日 06:00 - 23:00）

深圳灣公園：相望香港米埔濕地 深圳灣公園位於深港交界處，原是一片邊防管控的荒灘。經過二十餘年生態修復，如今已成為罕見、同時集國際重要濕地生態緩衝帶、國際候鳥遷徙中轉補給站，以及全民共享親海長廊於一身的超大城市中心區濱海生態公園。 全園佔地約128公頃、沿13公里海岸線分佈14個主題園區，東接福田紅樹林國家級自然保護區，南與香港米埔濕地隔海相望，北接深圳灣超級總部基地無縫銜接。 這裏位處東亞—澳大利西亞候鳥遷飛路線，是候鳥重要的補給站，每年有超過10萬隻候鳥遷飛至此棲息，當中包括全球8%以上的黑臉琵鷺，鳥類記錄已從92種增至167種，成為大型城市裏的觀鳥勝地。

廣州市兒童公園：全國首個殘障兒童專屬無動力遊樂區 同樣獲得「大型城市公園」類奬的廣州市兒童公園，標誌着廣州兒童友好城市建設的創新成果獲得世界級認可。 公園建於1958年，是廣州老牌公園，原址位於白雲機場範圍，重修後遷至白雲新城核心區，於2014年重新開放，是全市人氣最旺的專類公園之一。 設計以聯合國《兒童權利公約》為基石，遵循「一米高度看世界」理念，規劃24個主題遊樂區，覆蓋0至18歲分齡遊玩體系。園內更建成全國首個殘障兒童專屬無動力遊樂區，特設輪椅鞦韆與盲文面板，設計大膽創新。

另一特色，是「水下森林」淨化系統有效改善水質，全園共記錄動植物547種，以嶺南鄉土植物構建穩定生態群落。園內並以海綿城市設計，有效緩解熱島效應，並首創碳普惠機制，讓兒童通過低碳徒步換取獎勵，在遊玩中傳遞環保理念。 不止於遊樂場，園方還設有「小小體驗官」與「小小園長」等平台，大膽讓兒童參與決策；又設有全國首個「兒童花市」、戶外閱讀空間及創作季等活動，規模覆蓋全國；同時牽頭成立「粵港澳大灣區兒童友好公園創新合作機制」，推動區域協同，讓公園成為兒童有份參與的城市空間。

越秀公園：羊城八景之一 全園綠化覆蓋率逾90% 越秀公園是四園之中歷史最悠久的一座。依越秀山而建，總面積約69萬平方米，自1927年建園至今已近百年，是廣州最大的綜合性城市公園，每逢節日這裏都熱鬧非常。 這裏承載着廣州兩千多年的城市記憶，園內文物古迹星羅棋布，包括鎮海樓、明代古城牆、中山紀念碑等12處各級文物保護單位，廣州的城市標誌——五羊石像亦屹立當中。這裏同時是廣州傳統城市中軸線的起點，歷代多次入選「羊城八景」，歷史文化底蘊深厚。

歷史之外，綠化率亦是一大特色。全園綠化覆蓋率逾90%，擁有15株古樹名木，最老一株古榕樹齡逾300年。園內設有城市公園展覽館、金印遊樂場、花城文學院等文化與休閒空間，年均遊客量近1,000萬人次，以「千年城脈」的獨特魅力贏得國際評審青睞。 四座公園各擅勝場：運動智慧型的筆架山體育公園、濱海生態型的深圳灣公園、兒童主題型的廣州市兒童公園，以及歷史文化型的越秀公園。四種範式並立，展現了大灣區公園城市設計的豐富多元。 除此之外，中國另外三座獲獎公園分別是江蘇蘇州的蘇州公園（社區公園獎）、獅山公園（新建公園獎），以及浙江杭州的玉湖YOHOOPARK（新建公園獎）。