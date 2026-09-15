內地出生率減　廣州多校「合約制」小學教師被解聘

內地出生人口銳減，對教育系統及教師崗位的衝擊正從中小城市向一線城市蔓延。9月新學年，供職於廣州黃埔區一間小學的編外合同制張姓教師沒有等來開學通知，合同尚未到期的他被校方解聘，理由是「學校生源減少」。
內媒報道，其遭遇並非個別例子，隨着出生人口的減少，廣州小學新生入學人數已於2023年達到高峰後呈逐年下降趨勢，圍繞公辦學校校舍、教師等教學資源的優化已經開啟，而編外合約制教師正成為最先承受衝擊的一批人。今年7月以來，有自稱來自廣州黃埔、海珠、番禺、花都等區的編外教師在社交平台上講述自己被學校解聘的經歷。
官方數據顯示，廣州的小學招生人數從2023年的27.25萬人降至2025年的21.83萬人，兩年減少5.42萬人，降幅約19.9%。此前為應對「二孩」入學高峰，僅黃埔區就在2021年至2023年累計招錄2482名僱員制編外教師。
全國多地教師招聘計劃近年紛紛收縮，以湖北省為例，今年該省公開招聘中小學教師2740名，相較2025年的5799名減少約52.8%。江西省中小學教師2026年公開招聘1190名，這個數字在2023年是7821名。
衛健委主任：進一步營造生育環境
國家衛生健康委主任雷海潮周一(14日)在國新辦「開局起步『十五五』」系列記者會上表示，中國人口總量14.05億，雖然近4年人口出現負增長，但人口大國基本面沒有改變。新出生人口近年有所下降，但維持800萬左右數量級，未來仍然有比較充裕的勞動力資源。他說，要進一步營造生育支持的友好環境，降低家庭生育養育教育成本，要積極宣傳婚育觀，抵制消極婚育觀。
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