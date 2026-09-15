內地出生率減　廣州多校「合約制」小學教師被解聘

內地出生人口銳減，對教育系統及教師崗位的衝擊正從中小城市向一線城市蔓延。廣州小學新生入學人數已於2023年達到高峰後呈逐年下降趨勢。(網上圖片)

內地出生人口銳減，對教育系統及教師崗位的衝擊正從中小城市向一線城市蔓延。9月新學年，供職於廣州黃埔區一間小學的編外合同制張姓教師沒有等來開學通知，合同尚未到期的他被校方解聘，理由是「學校生源減少」。

內媒報道，其遭遇並非個別例子，隨着出生人口的減少，廣州小學新生入學人數已於2023年達到高峰後呈逐年下降趨勢，圍繞公辦學校校舍、教師等教學資源的優化已經開啟，而編外合約制教師正成為最先承受衝擊的一批人。今年7月以來，有自稱來自廣州黃埔、海珠、番禺、花都等區的編外教師在社交平台上講述自己被學校解聘的經歷。