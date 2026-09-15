再有疑似香港人在台灣捷運鬧事　因被勸勿喝飲品發爛

繼日前一名香港女子在高雄被指疑逃票及拍攝車站職員後，在今日（15日）又有一段疑似香港人在台北捷運惹事的影片。根據有關影片網民指，一對疑似帶內地及香港口音的男女，因為在捷運站內喝飲料，被保安員提醒，其後二人卻發爛與職員爭執，之後二人上車時，女子向職員舉中指離開。
在社交平台Threads上，今日又有一對疑為香港的男女在台灣捷運內生事。據影片發布者指出，二人是因為在捷運站內喝飲料，被保安人員發現提醒。然而之後女子發爛，稱他們只喝了一口，保安就指只是提醒，之後再喝才被罰，但卻惹男女的不滿。在影片末段，二人想上車離開，女子先說了一句「收X啦」，並在登車後向職員舉中指，引起台灣網民的不滿。
女子向職員舉中指惹不滿
在社交平台雖然有人不恥二人行為，但也有人提出，二人如果他們所說只喝一口，只是輕微不知情的違規，而女的只是態度不好的辯駁，但是多數網民仍要求嚴懲，特別是女的在最後向職員舉中指。
雖然拍片者稱女的是帶內地口音，男的是「香港口音」，但二人的普通話還是像香港人，而且網民指出女的那句「收X啦」，絕對是香港人的說法。根據台北捷運的規則，在入閘前的黃色標線為界，在之內是禁止飲食區域，即是清水或礦泉水是不被允許，如果身體不適，可向職員尋求協助。
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