疑似香港人台灣捷運因被勸喻勿飲食鬧事　捷運報警提告（更新）

繼日前一名香港女子在高雄被指疑逃票及拍攝車站職員後，在周二（15日）又有一段疑似香港人在台北捷運惹事的影片。根據有關影片，網民指一對疑似帶內地及香港口音的男女，因為在捷運站內喝飲料，被保安員提醒，其後二人卻發爛與職員爭執，之後二人上車時，女子向職員舉中指離開。職員已報警處理，台北捷運指將全力提供司法協助。
在社交平台Threads上，本周二又有一對疑為香港人的男女在台灣捷運內生事。據影片發布者指出，二人是因為在捷運站內喝飲料，被保安人員發現提醒。然而之後女子發爛，稱他們只喝了一口，保安則指只是提醒，之後再喝才被罰，但招來男女的不滿。在影片末段，兩人想上車離開，女子先說了一句「收X啦」，並在登車後向職員舉中指，引起台灣網民的不滿。
女子向職員舉中指惹不滿
在社交平台雖然有人不恥二人行為，但也有人提出，二人如果他們所說只喝一口，只是輕微不知情的違規，而女的只是態度不好的辯駁，但是多數網民仍要求嚴懲，特別是女的在最後向職員舉中指。
雖然拍片者稱女的是帶內地口音，男的是「香港口音」，但二人的普通話還是像香港人，而且網民指出女的那句「收X啦」，絕對是香港人的說法。根據台北捷運的規則，在入閘前的黃色標線為界，在之內是禁止飲食區域，即是清水或礦泉水是不被允許，如果身體不適，可向職員尋求協助。
保安已報警
台北捷運指出車站保安依規定勸導，但過程中遭旅客以不雅手勢對待，保安已報警，台北捷運將全力提供司法協助。台北捷運表示員工於執勤過程中，如遭受不當對待或被侵害權益，台北捷運都會提供必要協助與支持，維護員工工作尊嚴與執勤權益。
針對旅客在捷運違規飲食，台北捷運已收集證據，將依「大眾捷運法」處新台幣1,500元以上、7,500元以下罰款。（約港幣370元至1,850元）罰款。台北捷運提醒乘客遵守乘車規定，並尊重人員執行職務的職責，共同維護整潔的乘車環境。