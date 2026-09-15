網傳《牛來》拍續集　引網民懷疑　海報疑用AI生成

《牛來》在今年暑假電影檔期間，憑藉「騎呢對白」及「粗糙畫面」在網上爆紅，成為票房黑馬，吸引無數觀眾踏入影院「試伏」。名為「感恩的牛來」的微博帳戶於前晚（13日）在社交媒體宣布，將推出續集《牛來2：起航》，將於2027年上映。

引起網民懷疑是否真實 海報疑由AI生成 根據在網上流傳的《牛來2：起航》資訊，續作仍然是3D動畫，從海報可見《牛來2》的畫質明顯提升。不過，引起網民懷疑「感恩的牛來」並不是導演信雨萌本人，因為該帳號已經把貼文刪除，而且帳號位於新加坡。這則帖文目前已被刪除。透過人工智能（AI）檢測工具「ZeroGPT」檢測網傳海報，結果為97%是由AI生成。

母子二人堅持5年完成《牛來》 《牛來》由信雨萌與孫麗芳母子二人製作，在零外來投資、零專業團隊下堅持5年完成作品。該片在8月5日上映以來，幾乎無人問津，在最初9日在內地累計票房僅得約7,000元人民幣（約8,100港元），放映場次近乎零，後來《牛來》在網上爆紅，根據但電影數據追蹤平台貓眼的資料，截至周二（15日）下午，累計票房已突破6,300萬元人民幣。