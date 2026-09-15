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出版：2026-Sep-15 18:43
更新：2026-Sep-15 18:43

HYROX北京站失禁風波 澳洲選手疑喝了「豆汁」肚痾 黃仁勳曾挑戰一啖即皺眉

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HYROX北京站失禁風波 澳洲選手疑喝了「豆汁」肚痾 黃仁勳曾挑戰一啖即皺眉

引起HYROX北京站失禁風波的澳洲選手Joanna Wietrzyk(左)於比賽前，曾與朋友挑戰北京名物「豆汁」。網民認為她可能喝了引致腸胃不適。(互聯網)

健身比賽HYROX北京站發生失禁風波，奪冠澳洲女選手Joanna Wietrzyk比賽時腹瀉，雙腳布滿排泄物仍作賽，被指對其他選手造成衛生問題。事件發生後，有網民發現她比賽前曾打卡挑戰北京名物「豆汁」，懷疑其喝下這款發酵飲料後引致腸胃不適。英偉達行政總裁黃仁勳5月到訪北京時也嘗過，飲了一啖即皺眉，用中文問「這是甚麼東西？味道太奇怪了。」

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HYROX北京站｜豆汁風味類似榴槤、臭豆腐和納豆

報道指，豆汁是老北京的傳統小吃，由綠豆製粉副產品發酵而成的飲料；風味類似榴槤、臭豆腐和納豆，酸臭味強烈，外地人可能喝著不太習慣，沒喝過的人極易引發腹瀉。很多人喝了像黃仁勳般反應，有人甚至嘔吐。豆汁也成為不少人遊北京時的打卡挑戰。內媒指，Joanna Wietrzyk上周六(12日)比賽前曾去北京胡同遊覽，並與友人一起飲豆汁，令網民懷疑她是喝了該飲料才在比賽時失禁。

HYROX北京站｜破壞賽事形象 共同創辦人急補救

HYROX共同創辦人Moritz Fürste日前在社交網發文回應北京站失禁風波，並向受事件直接或非直接影響的人士道歉，承認主辦單位未有在比賽時立即採取行動犯下錯誤。他指會立即推出新規則和程序，防止同類事件再發生。

預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) 預防食物中毒，市民在外進食時應注意事項。(am730製圖) vc2pm3bz6mem_05.jpg
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