香山論壇｜前駐美大使：統一帶來台海穩定　對美國亦有利

第13屆北京香山論壇15日在北京登場，中美關係與台灣問題成為討論焦點，中國前駐美大使崔天凱稱，台灣問題是「紅線中的紅線」，中國統一亦有利台海穩定，符合美國利益。
「紅線中的紅線」
官方《央視新聞》報道，崔天凱當天出席論壇時以英語發表看法，提到台灣問題，他表示：「我們已經在台灣問題上充分表明了我們的立場，中方的態度一貫如此，這是紅線中的紅線，這是核心利益。」
崔天凱進一步指出：「人們可能會期待美方有一些新思維，但我們沒有幻想事情會很容易。我這樣說吧，中國統一可以一勞永逸（once and for all）解決這個問題，為台海帶來長期穩定，這對美國亦有利。」
「中方對美方不抱幻想」
本屆北京香山論壇於9月15日至17日舉行，期間安排「高端訪談」、「中外名家對話」及「青年軍官學者對話」等活動，與會人士針對國際安全、中美關係及當前地緣政治議題進行討論。今年也適逢北京香山論壇創立20周年。
與此同時，崔天凱也提及中美關係，他直言，中美目前「做不到百分之百信任」，但雙方仍可相向而行、逐步建立信心，但同時強調「中方對美方不抱幻想」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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