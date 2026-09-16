香山論壇｜前駐美大使：統一帶來台海穩定　對美國亦有利

第13屆北京香山論壇15日在北京登場，中美關係與台灣問題成為討論焦點，中國前駐美大使崔天凱稱，台灣問題是「紅線中的紅線」，中國統一亦有利台海穩定，符合美國利益。

「紅線中的紅線」

官方《央視新聞》報道，崔天凱當天出席論壇時以英語發表看法，提到台灣問題，他表示：「我們已經在台灣問題上充分表明了我們的立場，中方的態度一貫如此，這是紅線中的紅線，這是核心利益。」

崔天凱進一步指出：「人們可能會期待美方有一些新思維，但我們沒有幻想事情會很容易。我這樣說吧，中國統一可以一勞永逸（once and for all）解決這個問題，為台海帶來長期穩定，這對美國亦有利。」