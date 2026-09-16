重慶網民炸醬麵食到「玻璃管」　竟掃描出動物晶片編號

重慶一名網民近日享用外賣送來的炸醬麵時，竟咬到一粒疑似內含晶片的玻璃管，聯繫商家還遭已讀不回，他隨後前往寵物醫院掃描，確認晶片有15位數位編號，但他同時強調，僅憑晶片無法判定肉源，已向平台申訴並等待市場監管調查，同時呼籲網友勿妄下結論。網民紛紛質疑，外賣裡到底是甚麽肉。
綜合報道，重慶一名網民近日於內地社交平台小紅書發文，指吃炸醬麵時咬到麵裡有一小根玻璃管，嚇得他傻眼直呼：「撈出來一看整個人嚇懵了，聯繫商家，商家已讀不回！萬一沒注意直接吞進去，玻璃邊緣會劃傷食道和腸胃，後果不堪設想！」原以為只是一場食安糾紛，詎料帖主將玻璃管紅看，隱約可見玻璃管內裝有金屬晶片，因此也有網友紛紛推測該玻璃管恐是裝在毛小孩身上的寵物晶片：「不是兩腳羊肉就滿好了」、「以前不是有吃出骨釘嗎，中國人終於吃到這是沒有農藥，激素和甲醛的食物了」、「寵物的主人有放養的寵物嗎」、「不是，這年頭了還真有偷狗的啊？」
事主：監管部門異物確認為豬的植入芯片
事主後來更新進度表示，他後續前往寵物醫院時，成功掃描出15位數的晶片編號，目前正在向外送平台申訴維權。不過他強調，單憑晶片編號無法直接斷定炸醬麵使用的究竟是哪種動物的肉：「肉源需要專業種屬檢測，當前優先由市場監管部門上門核查商家後廚」，為此也提醒網民理性看待，切勿隨意猜測事件細節：「一切以監管調查結論為準，感謝理解。」事主最後更新指，監管部門已現場核查，異物確認為豬的植入芯片，正在等待肉質檢測報告。
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