165萬元起兩條樽鼻海豚終流拍　有錢不一定買得到(有片)

河南省洛陽市孟津區人民法院近日將2隻瓶鼻海豚放上阿里資產司法拍賣平台，於12日上午10時開標，起標價165萬元人民幣(下同)，競價1天後最終流拍。
綜合《南方都巿報》、《大皖新聞》等內地媒體報道，根據拍賣資訊，阿里司法拍賣平台早前發布2隻瓶鼻海豚的評估價與起標價均為165萬元，競標保證金為33萬元，加價幅度為8,250元，競價期間1天，若最後5分鐘內有人出價，將延長5分鐘。截至9月3日下午4時，尚無人報名競標，但已有逾千人次瀏覽，並有18人設定拍賣提醒。不過，這場拍賣可不是有錢就能參加。瓶鼻海豚屬於中國大陸國家二級保護野生動物，法院在拍賣公告中明確要求，競標人必須具備相關品類的人工繁育許可證、經營利用許可證等資格文件；成交後，也須依照相關法規，向主管機關辦理必要的許可證照。由於拍賣標的是活體動物，成交後須由買受人自行提領、運送，搬運及運輸過程中的安全問題與相關費用，也都由買受人自行負擔。
海豚目前因公司合同糾紛被抵債
孟津區人民法院工作人員表示，這2條海豚是因合同糾紛進入法院執行程序，涉案公司以實物抵債後，由法院進行處置。公開拍賣資料顯示，標的所有人為洛陽正赫旅遊發展有限公司，目前則暫養於廣州海洋館運營管理有限公司。至於海豚目前的健康狀況，法院工作人員表示「目前都沒問題」。法院也指出，符合相關條件者即可參與競標，拍賣成交後，法院將協助買受人辦理相關證件及登記手續。近年來活體動物登上內地司法拍賣平台的案例並不少見，過去亦曾有寵物貓、犬，到牛、梅花鹿及鱷魚等拍賣。
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