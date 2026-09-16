165萬元起兩條樽鼻海豚終流拍　有錢不一定買得到(有片)

河南省洛陽市孟津區人民法院近日將2隻瓶鼻海豚放上阿里資產司法拍賣平台，於12日上午10時開標，起標價165萬元人民幣(下同)，競價1天後最終流拍。

綜合《南方都巿報》、《大皖新聞》等內地媒體報道，根據拍賣資訊，阿里司法拍賣平台早前發布2隻瓶鼻海豚的評估價與起標價均為165萬元，競標保證金為33萬元，加價幅度為8,250元，競價期間1天，若最後5分鐘內有人出價，將延長5分鐘。截至9月3日下午4時，尚無人報名競標，但已有逾千人次瀏覽，並有18人設定拍賣提醒。不過，這場拍賣可不是有錢就能參加。瓶鼻海豚屬於中國大陸國家二級保護野生動物，法院在拍賣公告中明確要求，競標人必須具備相關品類的人工繁育許可證、經營利用許可證等資格文件；成交後，也須依照相關法規，向主管機關辦理必要的許可證照。由於拍賣標的是活體動物，成交後須由買受人自行提領、運送，搬運及運輸過程中的安全問題與相關費用，也都由買受人自行負擔。