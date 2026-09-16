香山論壇｜提出六項主張　國防部長董軍：反對拉幫結夥

第13屆北京香山論壇16日在北京舉行開幕式，國防部長董軍出席並發表演講，提出六項安全主張，強調各國應「對話而不對抗、結伴而非結盟、共贏而非零和」。
「平等、開放、包容」
綜合內媒報道，本屆北京香山論壇在北京國際會議中心舉行，主題為「凝聚穩定共識、同促安全治理」，共有來自100餘個國家、地區和國際組織的官方代表、專家學者和觀察員等約2000名人員出席。
董軍在演說中表示，論壇多年來持續秉持「平等、開放、包容」理念，讓各國在平台上交換意見、尋求共識。他指出，當前世界正處於深刻變局，全球治理面臨關鍵時刻，國際安全形勢也更加複雜，因此需要完善全球安全治理體系。
提出六項主張
董軍提出的六項主張，包括堅持新安全觀、維護多元主義、防範風險於未然、以對話協商解決問題、透過共同發展鞏固安全基礎，以及以實際行動深化合作。他主張各國應「對話而不對抗、結伴而非結盟、共贏而非零和」，共同尋求新的安全合作模式。
董軍並引用中國古話「世上無難事，只要肯攀登」，強調堅持對話協商，他指出，國際社會應當尊重當事方的主權和意願，秉持公道正義，「堅決反對拉幫結夥、火上澆油的行徑」，為政治解決創造有利條件。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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