香山論壇｜提出六項主張　國防部長董軍：反對拉幫結夥

第13屆北京香山論壇16日在北京舉行開幕式，國防部長董軍出席並發表演講，提出六項安全主張，強調各國應「對話而不對抗、結伴而非結盟、共贏而非零和」。

「平等、開放、包容」

綜合內媒報道，本屆北京香山論壇在北京國際會議中心舉行，主題為「凝聚穩定共識、同促安全治理」，共有來自100餘個國家、地區和國際組織的官方代表、專家學者和觀察員等約2000名人員出席。

董軍在演說中表示，論壇多年來持續秉持「平等、開放、包容」理念，讓各國在平台上交換意見、尋求共識。他指出，當前世界正處於深刻變局，全球治理面臨關鍵時刻，國際安全形勢也更加複雜，因此需要完善全球安全治理體系。