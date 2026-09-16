上海地鐵女子衝門失敗 慘夾車門與幕門之間

周二(15日)，上海地鐵一名女乘客「衝門」失敗，慘被夾於列車車門與月台幕門之間，場面危險，幸站務員及時發現按下緊急停車掣，列車長重新開關車門助女乘客脫困，未造成傷亡。
一分鐘後脫困 有目擊者欲打碎玻璃門
目擊者表示事發於當日早上7時許，發生於8號線大世界站，當時該名女乘客下電梯時已非常着急，見站台燈亮起便急忙跑向車廂，結果車門剛好關上，她被困於月台幕門與車門夾縫中，大概一分鐘後才脫困。他又稱，事發時車廂內和月台上的乘客都非常驚訝，有人上前試圖幫忙，有男士更想用工具打碎玻璃門，但地鐵工作人員迅速趕到現場開門救出女乘客。
上海地鐵指，當時8號線大世界站台一列車在關門過程中，一名乘客強行衝門上車，導致被夾於月台幕門與列車車門之間，站務員發現後第一時間按下緊急停車掣，列車長重新開關車門，該乘客脫困。
內地網民評論事件稱，「好可怕」、「趕着去投胎」、「何必呢？要不早點出門，要不干脆遲到」、「嚇死了，要是這個車啟動的話，不堪設想啊」，亦有人指設計有缺陷，「應該同時關閉門，造成這個情況肯定列車門先關的」、「先關屏蔽門再關車門，設計個一兩秒時間差是不是可以解決問題」。
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