上海地鐵女子衝門失敗 慘夾車門與幕門之間

周二(15日)，上海地鐵一名女乘客「衝門」失敗，慘被夾於列車車門與月台幕門之間，場面危險，幸站務員及時發現按下緊急停車掣，列車長重新開關車門助女乘客脫困，未造成傷亡。

一分鐘後脫困 有目擊者欲打碎玻璃門

目擊者表示事發於當日早上7時許，發生於8號線大世界站，當時該名女乘客下電梯時已非常着急，見站台燈亮起便急忙跑向車廂，結果車門剛好關上，她被困於月台幕門與車門夾縫中，大概一分鐘後才脫困。他又稱，事發時車廂內和月台上的乘客都非常驚訝，有人上前試圖幫忙，有男士更想用工具打碎玻璃門，但地鐵工作人員迅速趕到現場開門救出女乘客。

上海地鐵指，當時8號線大世界站台一列車在關門過程中，一名乘客強行衝門上車，導致被夾於月台幕門與列車車門之間，站務員發現後第一時間按下緊急停車掣，列車長重新開關車門，該乘客脫困。