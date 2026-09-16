HYROX北京站選手失禁風波　受影響參賽者獲全額退費

HYROX北京站上周六（12日）一名澳洲女選手失禁仍堅持比賽並奪冠，引發極大爭議。HYROX中國宣布，上周六受影響參賽者的運動員全額退費，包括當日下午2時40分前已經出發，但截至事發時仍未完賽的參賽者，以及下午2時40分至8時40分出發的所有參賽者，進行全額退費。 HYROX中國就事件致歉 稱未能及時安排 據內媒報道，HYROX中國團隊向上周六參賽選手發郵件表示，北京站當日下午場賽事，現場意外發生時，未能及時安排涉事運動員離開賽道，因這一工作疏漏，導致其他參賽選手未能獲得應有的良好賽事體驗，對此深感抱歉。事發後，現場團隊第一時間完成消殺處理工作，並於當日完成賽道地毯更換工作。

HYROX又提及，在全球競賽手冊已更新生物污染應急處置預案，並正式執行，以此規避同類事件再次發生。

澳洲選手失禁完賽惹爭議 精英組女選手Joanna Wietrzyk上周六在比賽期間，因大便失禁，雙腿沾滿排泄物情況下仍堅持完成全部項目並奪冠。有觀眾表示，現場一片屎味。事件在網上引起兩極討論，在「體育精神」和「衞生」問題上爭辯。 Wietrzyk事後在社交平台發文，稱「a win is a win」(贏就是贏)，並對支持者表示感謝，透露身體已很快復原，但未有回應爭議，導致事件再度發酵，目前Wietrzyk已刪除有關帖文。 HYROX創辦人致歉 強調防止再發生類似事件 HYROX周一（14日）發聲明稱，絕不允許存在暴力威脅或煽動傷害運動員的行為，正審查經由評論、私信或社交媒體參與此類行為的人，一經確認將被永久禁止參加旗下所有賽事。

HYROX聯合創辦人Moritz Furste其後發文稱，對所有受到影響的人致歉，亦向所有認為HYROX沒有妥善處理該事件的人道歉，強調已立即改進賽事流程，修改規則手冊，以防止類似情況再次發生。