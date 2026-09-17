河北七旬婦「死後復活」  證屬「假死」無法吃喝兩天後仍不治

該村莊幹部證實，涉事老婦身患癌症，癌細胞早已全面擴散，醫院認為無法救治，家屬遂將其接回家中渡過最後時刻。本月8日晚上，家屬發現老婦呼吸、脈搏極為微弱，初步判定其已離世，隨即購買冰棺安置。為等候外地子女趕回見最後一面，家屬僅將冰棺調至「冷藏模式」，避免遺體凍硬。

河北滄州河間市留古寺鎮一條村莊近日發生「死後復活」事件。一名七旬老婦被家屬判定離世後放入冰棺，翌日被發現聽到棺內傳出「哼哼」聲，抬出後發現老婦仍有生命跡象，惟因身體機能早已衰竭，無法進食飲水，支持約兩天後離世，她已於9月13日安葬。

至本月9日傍晚，老婦的兒媳突然聽到冰棺內傳出微弱「哼哼」聲，家屬立即將她抬出，發現仍有氣息，且能睜開雙眼，但身體機能早已衰竭，完成無法進食及飲水。本月11日下午，有親屬前往探望時，老人尚能睜眼，惟當晚家屬便接到老人「再度離世」消息。

內媒曾報道假死並不是稀奇事，人的死亡分為無法挽救的生物學死亡和可搶救的臨床死亡，後者的俗稱便是「假死」。每一個最終步入死亡的人都經歷過「假死」的階段，這個時期人的呼吸和心跳極其微弱，新陳代謝極為緩慢，病人嚴重昏迷，就像死了一樣。因此，臨床上判斷死亡有非常嚴格的檢查標準：一是用手感受頸動脈的搏動；二是觀察自主呼吸，可以查看胸口是不是有自然的起伏；三要觀察瞳孔是否發生散大；四是查看是否出現口唇、全身皮膚青紫；五是最關鍵的，要看心電圖是否呈一條直線。