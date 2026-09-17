北上注意｜廣州擬禁公共交通手機聲音外放 不聽勸阻者最高罰1000人仔

廣州市擬出台新法規，規範公共交通秩序。凡於地鐵、巴士內使用電子設備外放聲音且不聽勸阻者，最高可被處以1,000元（人民幣，下同）之罰款。該草案擬於10月進行第三次審議並表決。(網上圖片)

公共交通常見乘客在車廂開大聲音睇手機影片，對車長及其他乘客造成滋擾。近日廣東省廣州市擬出台新法規，規範公共交通秩序。凡於地鐵、巴士內使用電子設備外放聲音且不聽勸阻者，最高可被處以1,000元（人民幣，下同）之罰款。該草案擬於10月進行第三次審議並表決。

《徵求意見稿》規定，乘客在巴士、地鐵等公共交通工具內使用手機、平板電腦等電子設備時，一律不得外放聲音，影響其他乘客上下站聽取報站聲，而且影響他人安寧。對於違規外放聲音者，公共交通司乘人員應當予以勸阻；若勸阻無效，可向公安機關報告。凡違反上述規定，經司乘人員勸阻仍拒不改正者，將由公安機關進行說服教育並給予警告，可處以200元以上、1,000元以下的罰款。

消息一出引發網民熱議，有人留言「歡迎」、「建議全國推廣」、「快點執行，真的煩死了」；不過亦有網民質疑監管與執行可行性，直言：「執行起來有點難，地鐵工作人員的無執法權也有難處，外放者又不會等警察來」、「地鐵車廂哪有司乘人員啊」。