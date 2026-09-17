間諜清潔工勾結海外偷拍文件獲利13萬　被判囚10年

內地官方微信公眾號「保密觀」今日（9月17日）披露罕見案例，一名外判清潔人員主動勾結海外間諜情報機構，利用工作之便竊取機密，被判有期徒刑10年。
綜合傳媒報道，捲入洩密風波的單位長期將辦公大樓物業管理外判，卻未對承包物業公司及相關人員進行必要的保密監管，讓清潔人員段某有機可乘。報道表示，這名清潔工主動聯繫境外間諜情報機構，利用打掃辦公室及代取文件的機會，透過竊取、偷拍等方式，將敏感資料提供予境外機構。
洩密單位11人被處分
報道指出，段姓人員共向境外提供一項機密級、兩項秘密級國家秘密，以及6項情報，並從中獲利約13萬元人民幣（約15.2萬港元）。案件曝光後，段姓人員涉及竊取、非法提供國家秘密及情報等行為，被判處有期徒刑10年。與此同時，該涉密單位因保密管理有漏洞，相關責任也遭追究，共有11名相關人士被處分。
「保密觀」指出，案件凸顯外判服務過程的保密風險，機關、單位在引入外部人員提供服務時，不能只關注業務本身，也必須同步強化人員管理、文件管理及資訊系統安全。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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