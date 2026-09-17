65歲清潔阿嬸「AI變臉」扮90後美女醫生 上海男網戀5個月被呃17萬

上海一名男子在網上邂逅一名「90後女醫生」，二人及後網戀，男方5個月內給對方轉賬17萬元人民幣(下同)，卻連一面都沒見上。報警後發現這位「女友」竟是一名曾有詐騙前科的65歲清潔女工，靠人工智能AI合成的虛假人設。目前，涉案嫌疑人已被警方依法採取刑事強制措施。
男子於2021年通過社交平台結識女方，對方自稱1992年出生，是知名三甲醫院醫生，手握醫院物業工程項目資源。男子從事物業工程承包，聽到對方是醫生又有資源，心想或許能承接項目，不久兩人便確定戀愛關係。
然而，女子稱母親極力反對兩人交往，甚至要求男子支付30萬彩禮，並在上海購置房產，否則絕不允許見面。男方始終無法見到對方，就連想要打視頻電話，對方也會以母親在一旁看管作為理由拒絕。男子之後於5個月內陸續向對方轉賬共計17萬元。女子許諾的工程項目遲遲沒有落地，自己的積蓄卻被不斷消耗。反覆回想交往細節後，男子察覺不對勁，才到派出所報案。
社交平台影片為AI生成 男方「中伏」
據警方披露，該女子其實是65歲醫院後勤保潔，並無醫生資質，接收錢款的賬戶，登記的卻是另一名男性。其社交平台全憑AI換臉及場景合成技術製造虛假人設，影片作品角落有一行小字提示：本作品含AI生成內容。而這一行提示，男方從來沒有留意過。另外警方發現女方一人分飾自己和早已離世的母親，所謂母親阻撓戀愛，全是自編自演謊言。經查，她以項目打點、日常消費等各種理由騙取的17萬元，全部被用於醫美護膚、購置衣物等個人揮霍。2009年，她還曾因詐騙罪被判處有期徒刑四年六個月。目前，女方因涉嫌詐騙罪被公安機關依法採取刑事強制措施。
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