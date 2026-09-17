65歲清潔阿嬸「AI變臉」扮90後美女醫生 上海男網戀5個月被呃17萬

該女子其實是65歲醫院後勤保潔，並無醫生資質，接收錢款的賬戶，登記的卻是另一名男性。其社交平台全憑AI換臉及場景合成技術製造虛假人設。

上海一名男子在網上邂逅一名「90後女醫生」，二人及後網戀，男方5個月內給對方轉賬17萬元人民幣(下同)，卻連一面都沒見上。報警後發現這位「女友」竟是一名曾有詐騙前科的65歲清潔女工，靠人工智能AI合成的虛假人設。目前，涉案嫌疑人已被警方依法採取刑事強制措施。

男子於2021年通過社交平台結識女方，對方自稱1992年出生，是知名三甲醫院醫生，手握醫院物業工程項目資源。男子從事物業工程承包，聽到對方是醫生又有資源，心想或許能承接項目，不久兩人便確定戀愛關係。

然而，女子稱母親極力反對兩人交往，甚至要求男子支付30萬彩禮，並在上海購置房產，否則絕不允許見面。男方始終無法見到對方，就連想要打視頻電話，對方也會以母親在一旁看管作為理由拒絕。男子之後於5個月內陸續向對方轉賬共計17萬元。女子許諾的工程項目遲遲沒有落地，自己的積蓄卻被不斷消耗。反覆回想交往細節後，男子察覺不對勁，才到派出所報案。