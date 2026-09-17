傳妙齡女充電站徘徊搭訕車主　被譏「充電媛」疑藏色情交易

內地社交平台近日流傳一些電動車停車場充電站附近，深夜時分未見多輛電動車停放，反而有一些年輕女子徘徊，跟等候充電的男車主搭訕，現象近來網民引起議論，有人稱她們為「充電媛」、「新能源媛」、「蹲樁女」，質疑當中暗藏色情交易。
相比於燃油車入油只需數分鐘，電動車即使使用快速充電，車主仍需要在充電站逗留一段時間。網上流傳說法稱，部分女子會利用這段「等待空檔」提供收費陪伴，甚至暗示涉及性服務，有車主開車到現場，醉翁之意不在停車，而是找充電媛「充電」，被網民調侃是新能源汽車帶來的「配套產業」，「變相車震」、「車子要充電，車主也要充幾小時」。
網民諷新能源汽車「配套產業」
相關內容已由中文社交平台擴散至海外。有日本網民更以「充電媛」介紹此一現象，形容女性在EV充電器旁等候，於車輛充電期間為司機提供「refresh（紓壓）」服務。不少網民亦大玩「充電」雙關語，有人笑言日後若另一半深夜突稱「出去充個電」，最好親自陪同前往；亦有人打趣買新能源車除了關注續航力，挑選充電站時需考慮「周邊配套」。
在內地，若相關活動實質涉及金錢交易的色情服務，則已超越單純的「陪伴服務」。根據現行《治安管理處罰法》第78條規定，賣淫、嫖娼者可被處以10日以上、15日以下拘留，並可處最高5,000元人民幣罰款；於公共場所拉客招嫖同樣屬違法行為。
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。