傳妙齡女充電站徘徊搭訕車主　被譏「充電媛」疑藏色情交易

相比於燃油車入油只需數分鐘，電動車即使使用快速充電，車主仍需要在充電站逗留一段時間。網上流傳說法稱，部分女子會利用這段「等待空檔」提供收費陪伴，甚至暗示涉及性服務，有車主開車到現場，醉翁之意不在停車，而是找充電媛「充電」，被網民調侃是新能源汽車帶來的「配套產業」，「變相車震」、「車子要充電，車主也要充幾小時」。

網民諷新能源汽車「配套產業」

相關內容已由中文社交平台擴散至海外。有日本網民更以「充電媛」介紹此一現象，形容女性在EV充電器旁等候，於車輛充電期間為司機提供「refresh（紓壓）」服務。不少網民亦大玩「充電」雙關語，有人笑言日後若另一半深夜突稱「出去充個電」，最好親自陪同前往；亦有人打趣買新能源車除了關注續航力，挑選充電站時需考慮「周邊配套」。