西藏尼泊爾泥石流｜被困十日奇蹟獲救 中國木工回鄉與兒子激動相擁

尼泊爾與西藏邊境上月發生嚴重泥石流，兩地傷亡慘重，一名在尼泊爾水電站隧道獲救的中國河南省木工陸海濤，今日（9月17日）平安回鄉。
「見到兒子，就甚麼事都沒有了」
陸海濤上午約10時，身穿一件深色外套、背著隨身行李，走出T2航站樓外難掩激動。陸海濤獲兒子陸晨菲接機，父子相見緊緊相擁，場面令人動容。陸海濤表示，目前身體狀況尚可，「回來見到兒子，就甚麼事都沒有了。」
爬到隧道最高處 靠岩壁滲水維生
49歲的陸海濤是河南省安陽市人，2月首次赴尼泊爾打工，8月26日，他所在的尼泊爾特里蘇里水力發電廠隧道工地遭泥石流沖毁，他躲進隧道並爬到最高處，靠岩壁滲水維持生命，於災後10日即9月5日獲救。
《路透社》曾披露，尼泊爾軍方表示，陸海濤獲救時全身沾滿乾涸泥土，神情疲憊而恍惚，搜救人員立即將他送上直升機，途中接受緊急治療，之後被送往軍方醫院。尼泊爾官方指出，陸海濤身上沒有明顯外傷，生命徵象穩定，但出現輕微失溫症狀。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。