西藏尼泊爾泥石流｜被困十日奇蹟獲救 中國木工回鄉與兒子激動相擁

陸海濤上午約10時，身穿一件深色外套、背著隨身行李，走出T2航站樓外難掩激動。陸海濤獲兒子陸晨菲接機，父子相見緊緊相擁，場面令人動容。陸海濤表示，目前身體狀況尚可，「回來見到兒子，就甚麼事都沒有了。」

爬到隧道最高處 靠岩壁滲水維生

49歲的陸海濤是河南省安陽市人，2月首次赴尼泊爾打工，8月26日，他所在的尼泊爾特里蘇里水力發電廠隧道工地遭泥石流沖毁，他躲進隧道並爬到最高處，靠岩壁滲水維持生命，於災後10日即9月5日獲救。

《路透社》曾披露，尼泊爾軍方表示，陸海濤獲救時全身沾滿乾涸泥土，神情疲憊而恍惚，搜救人員立即將他送上直升機，途中接受緊急治療，之後被送往軍方醫院。尼泊爾官方指出，陸海濤身上沒有明顯外傷，生命徵象穩定，但出現輕微失溫症狀。