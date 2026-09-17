佛山高層住宅火災3死揭管理問題　10黨員幹部被追責

廣東省佛山市高明區荷城街道勤天匯22座3104室今年2月24日早上發生火災，造成3人死亡，包括一名成年人和兩名小孩。(網上圖片)

報告指，涉事住宅起火面積30平方米，火災直接經濟損失為78.8萬元人民幣。經調查認定，這是一宗發生在高層住宅內的非生產經營性場所較大火災事故，直接原因為屋內小型雪櫃故障引燃相鄰可燃物所致。

廣東省佛山市高明區荷城街道勤天匯22座3104室今年2月24日早上發生火災，造成3人死亡，包括一名成年人和兩名小孩。佛山消防周二（15日）發布事故調查報告，10名黨員幹部被追責。涉事物業公司收到預警未經現場核查，謊報、誤報、延誤報警，3名相關責任人涉嫌重大責任事故罪，已移送司法機關，依法追究刑事責任。

未察覺火情 報警延誤時長近40分鐘

報告指多個火災蔓延擴大原因，其中消防設施維護管理不到位，住宅小區火災自動報警系統長期故障未修復，消防水泵房控制櫃處於手動狀態，未能正常供水，影響火災撲救效率。另外，物業公司消防安全責任不落實，未嚴格執行消防安全管理相關規定，指派無相應資質的人員在消防控制室值班，火災發生時，物業公司安保人員缺乏消防安全基礎知識及應急操作技能。'

至於消防控制室值班人員未嚴格履行值班值守及應急處置職責，在煙感報警器發出火災警報、遠程監控系統同步提示預警的關鍵節點，未按操作規程及時核查火情、確認報警信息， 僅通過室外簡單查看便擅自消除警報，導致火災早期預警功能完全失效，錯失最佳初期處置時機。火災於早上5時24分發生後，相關值班人員未及時察覺火情、主動上報，直至6時03分，同小區住戶發現冒煙後才進行報警，報警延誤時長近40分鐘。