杭州薄餅店員工頭皮屑「加料」 被行拘7日店舖停業整頓(有片)

浙江省杭州市拱墅區一間薄餅店有員工被揭發故意將頭皮屑撒至薄餅上，行為被閉路電視拍下。涉事楊姓店員因尋釁滋事的違法行為，已被公安機關行政拘留7日。該薄餅店事後已停業整頓，更因涉嫌違規，被拱墅區市場監管部門立案調查。
行為被閉路電視拍下
拱墅區市場監管局表示，事發於上周六（12日），「杭州尊寶比薩濱河廣場店」楊姓店員晚上7時半在廚房工作時，有撓頭等動作，現場無人制止。此行為被消費者通過外賣點餐平台的陽光廚房影片中發現，消費者錄屏後發布至網絡平台。經調查，涉事薄餅已被丢棄，未對外銷售。店方周一（14日）通報，此事屬於員工個人突發行為，已報警處理，全力配合市場監管部門調查。
附近商戶周三（16日），涉事店舖已停業多日，公安、市場監管部門工作人員均已到店開展調查，主要是店員與食客鬧矛盾所致。市監部門已對涉事店舖開展檢查，並約談經營者要求加強員工食品安全培訓工作。
杭州尊宝比萨店员被曝向待出餐披萨撒疑似头皮屑、吐口水，涉事员工已停职并移交派出所，门店停业。— 控城狮 | Real vs Rules (@thecitylion) September 16, 2026
最恶心的不是“头皮屑”三个字。
而是你根本不知道，自己吃进嘴里的东西，究竟有没有被人动过手脚。
如果没有监控，消费者甚至可能永远不知道。
你花钱买的是披萨，
不是赌员工今天心情好不好。…
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