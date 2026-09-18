大熊貓｜獨臂「北俠」歪面戴牙套矯正　成全球首例(有片)

出生不久就遭媽媽誤傷成都大熊貓「北俠」，不但左前肢受傷被截肢而從此成為獨臂熊貓，下頜的傷亦令牠變成「歪面」貓熊，連喝奶都漏，所幸在獸醫團隊和口腔正畸醫師合作下，仿照人類牙齒矯正技術為牠戴上「牙套」，成功改善下頜歪斜，成為全球首例。如今4歲的北俠，在成都熊貓基地健康成長，身體棒，吃得香。 綜合《成都發布》、《紅星新聞》等內地媒體報道，成都大熊貓繁育研究基地(熊貓基地)獸醫黃文俊表示，2022年，由於母獸育幼經驗不足，叼取用力不當，造成剛出生的北俠左前肢腕部嚴重損傷，頜骨也受到強烈外力影響。救治過程中，由於左前肢缺血性壞死，北俠在出生不到24小時就接受截肢手術，這在貓熊繁育史上無現成經驗可循。團隊只能緊盯北俠，最終保住牠的生命。但早期頜骨損傷、截肢導致吃奶姿勢改變，讓北俠成了歪臉，無法正常吸吮，常常漏奶。3個月時，北俠的下頜向左偏斜愈來愈明顯。獸醫團隊意識到，歪臉如不及時矯正，生長發育會出問題。於是，熊貓基地聯合國內口腔醫學頂尖醫療機構四川大學華西口腔醫院，展開對北俠的歪面矯正。

醫生：醫生對貓熊頜骨發育了解幾乎空白 全程參與診療的主刀醫生之一、華西口腔醫院正畸科主任醫生龍虎表示：「其實技術不是難點，真正難的是認識大熊貓本身」。因為物種差異，人類醫生對貓熊頜骨發育的了解幾乎空白，相關研究文獻也不多。由於正頜手術需等北俠成年後才能做，牠等不起；矯形治療技術和人類一樣，是通過外力引導頜骨正確生長。團隊選擇了後者。這也是全球首例大熊貓下頜不對稱功能矯形治療。龍虎大讚：「製作矯治器需提前用口掃儀口腔掃描，北俠非常配合，乖乖坐在飼養員身上，我們一次就成功了。」手術在2023年初進行，醫生從晚上9時持續到凌晨1時。「手術室裡全是人—正畸(牙齒矯正)醫生、影像科專家、獸醫、飼養員、麻醉醫師……像做人類心臟、器官移植等大手術一樣的陣仗。」龍虎回憶。

北俠吮吸、咀嚼和吞咽功能恢復正常 治療初期，北俠會本能地用舌頭頂、右手撓、左肢蹭、用腳抓，想把嘴裡的異物弄掉。飼養員時刻盯著，既防橡皮圈脫落被誤食，又要保證療效。雖然過程艱難，但效果令人開心：下頜偏斜基本糾正，左側顱底出現「追趕性生長」，吮吸、咀嚼和吞咽功能恢復正常。固定矯治器拆除後，用作支抗的牙齒沒有鬆動。報道指出，目前，北俠4歲，生活在成都大熊貓繁育研究基地都江堰野放繁育研究中心(熊貓谷)，身體棒，吃得香。這宗全球首例「貓熊下頜不對稱功能矯形治療」病例發表在牙科和口腔外科國際期刊《The Angle Orthodontist》，已於7月刊登。

北俠小檔案 雄性大熊貓北俠出生於2022年7月10日，譜系號1280。媽媽是野生大熊貓「北川」(譜系號765)。北俠出生時，因為左手部被媽媽意外割傷，受感染而截肢成為獨臂小熊。現居於成都大熊猫繁育研究基地的月亮產房，與雄性大熊貓「績然」和雌性大熊貓「科念」組成小班，網上不乏牠們一起開飯、玩耍，相處融洽的片段。北俠的意志堅強，積極開朗，難怪貓粉都稱牠為折翼的小天使。 溫馨提示 國寶大熊貓全身渾圓、毛茸茸十分可愛，雖然是個大近視，但嗅覺及聽覺非常敏銳，探訪牠們的時候，記得不要大聲喧嘩，同時，大熊貓有專門人士製定餐單，切勿投餵或投物，拍照時也千萬不要用閃光燈。