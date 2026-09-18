九一八事變95周年 內地多間日僑學校停課或網上授課

今天是「九一八事變」95周年，兩年前的今天，廣東省深圳市一名10歲日本男童，上學途中卻遭男子持刀襲擊，傷重不治，日本傳媒披露，深圳、廣州等地的日本人學校，今日改以網上授課或停課。
日媒《共同社》報道，深圳市日本籍男童遇襲事件滿2年，不少日本籍學童今日上學及放學，由校方與家長嚴密警戒，一名接送小學一年級女兒的30多歲日本人說，「對生活和案件再發的不安仍未消除。我會提高警覺，做好防護。」
2年前日本男童遇襲身亡
報道指出，由於時機敏感，深圳和廣州的日僑學校，今日改為網上授課或停課，深圳甚至要求學童「不要揹日式皮書包」，以免被認出是日本人。另一名日本人透露，「會避免過度擔心，但我絕對不會讓孩子獨自一人」。在深圳工作的另一名男性日本人說，「男童用生命告訴我們必須切實做好安全對策。如果大人不提高意識，他恐怕難以瞑目。」
2024年9月18日， 一名10歲的日本男童在深圳上學途中，遭一名男子持刀刺傷，至9女19日不治身亡。而事件發生前夕，6月24日， 一名江蘇省蘇州日僑學校家長，帶著孩子等校車，遭一名男子持刀襲擊，校車員工胡友平見義勇為阻攔，遭刺殺傷重身亡。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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