九一八事變95周年 內地多間日僑學校停課或網上授課

今天是「九一八事變」95周年，兩年前的今天，廣東省深圳市一名10歲日本男童，上學途中卻遭男子持刀襲擊，傷重不治，日本傳媒披露，深圳、廣州等地的日本人學校，今日改以網上授課或停課。

日媒《共同社》報道，深圳市日本籍男童遇襲事件滿2年，不少日本籍學童今日上學及放學，由校方與家長嚴密警戒，一名接送小學一年級女兒的30多歲日本人說，「對生活和案件再發的不安仍未消除。我會提高警覺，做好防護。」

2年前日本男童遇襲身亡