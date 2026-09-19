「一切後果由菲方承擔」

姜略抨擊，菲方行徑嚴重違反國際法和國際關系基本準則，威脅中國海警船艇、人員安全，「有關責任完全在菲方」。姜略表示：「我們正告菲方，立即停止一切侵權挑釁行徑，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。」他強調中國海警將繼續在中方管轄海域開展維權執法行動，維護領土主權和海洋權益。

中菲兩國近期海上爭端不斷，今年7月，中國海警局證實，菲國釋放兩艘橡皮艇並無視中方多次警告，在南海仁愛礁附近接近並衝撞中國海警巡邏艇，菲方人員更持划槳、長棍等工具攻擊中方人員，中方曝光現場畫面。