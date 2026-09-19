中菲18日再傳船隻擦碰事件，中國海警稱，當天在南沙群島仙賓礁附近執法行動時，菲律賓3015號船無視中方多次警告，突然調整航向並加速「斜插」中國海警艇船艏，造成雙方船隻發生擦碰。
官媒《環球網》報道，中國海警局新聞發言人姜略證實，中國海警21585三洲澳艇，18日在南沙群島仙賓礁附近海域，開展維權執法行動，菲國3015號漁政船無視中方多次警告，故意調整航向，突然「加速斜插」中國海警艇船艏，導致發生擦碰。
「一切後果由菲方承擔」
姜略抨擊，菲方行徑嚴重違反國際法和國際關系基本準則，威脅中國海警船艇、人員安全，「有關責任完全在菲方」。姜略表示：「我們正告菲方，立即停止一切侵權挑釁行徑，否則由此引發的一切後果由菲方承擔。」他強調中國海警將繼續在中方管轄海域開展維權執法行動，維護領土主權和海洋權益。
中菲兩國近期海上爭端不斷，今年7月，中國海警局證實，菲國釋放兩艘橡皮艇並無視中方多次警告，在南海仁愛礁附近接近並衝撞中國海警巡邏艇，菲方人員更持划槳、長棍等工具攻擊中方人員，中方曝光現場畫面。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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