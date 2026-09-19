習特會｜副總理何立峰率先晤美財長　AI及稀土成焦點

「習特會」預定下周在華府會面，中國官方證實國務院副總理何立峰19日啟程前往美國，料與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）舉行經貿磋商，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）也將參與。 據《新華社》19日消息，商務部新聞發言人就中美經貿磋商有關問題答記者問。稱經中美雙方商定，中共中央政治局委員、國務院副總理何立峰將於9月19日至23日率團赴美國與美方舉行經貿磋商。「雙方將以兩國元首重要共識為引領，就彼此關心的經貿問題開展磋商」。 據《路透社》稍早報道，一名知情人士透露，貝森特計劃本周日在紐約與何立峰會面，討論人工智能、貿易、稀土和經濟問題。

就AI建立安全「護欄」 這場會談預計在美國總統特朗普（Donald Trump）與國家主席習近平9月24日於華盛頓舉行峰會前登場，被視為替「習特會」先行處理經貿議題的重要接觸。雙方會談甚至可能延續至周一，以技術性或工作層級方式持續磋商，議程也將保持彈性。 貝森特在此前一份聲明中表示，美中雙方將討論「開放權重」及「封閉權重」AI模型。中國近年推出的開放權重模型，因成本相對較低，逐漸受到美國企業關注；《路透社》指出，美國政府近期甚至有網站採用中國企業開發的AI模型，提供聯邦法規搜尋服務。

貝森特同時主張，美中應就AI建立安全「護欄」（guardrails），避免強大AI模型落入非國家惡意行為者手中。他也曾表示，AI企業應對自身開發及生成的內容承擔相應責任。

不預期達成大規模新協議 除了AI，稀土及稀土磁鐵供應也是此次會談的關鍵。中國在稀土開採、加工及磁鐵製造領域具有重要地位，而美方希望改善中國稀土磁鐵及關鍵礦產的出口流通。《路透社》指出，稀土供應問題過去曾成為美中貿易摩擦的重要籌碼，雙方目前仍在處理相關承諾與出口限制問題。 關稅同樣是談判核心。美中現行關稅休戰協議預計11月10日到期，雙方可能討論是否延長。《路透社》指出，這項休戰措施將部分關稅維持在約20%的水平，而美國目前仍在透過其他法律與調查機制重新調整對中國商品的關稅政策。