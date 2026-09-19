四川攀枝花泥石流5失蹤　翼龍無人機助通訊及偵察

四川攀枝花鹽邊縣19日凌晨突發泥石流，當地隨即組織應急、消防等救援力量趕赴現場搜救，初步統計已有5人失聯。
趕赴現場指導處置
綜合官方《央視新聞》、《新華社》報道，事發地點位於四川省攀枝花市鹽邊縣格薩拉鄉支六河村石家溝隧道附近。
災害發生後，四川省應急管理廳立即調度攀枝花市、鹽邊縣應急管理局，聯合會商救援工作，並派出工作組趕赴現場指導處置，同步調動翼龍無人機赴現場開展通訊恢復和空中偵察。目前，當地正在組織應急、消防等救援力量開展搶險救災。
暴雨紅色預警訊號
據悉，災害發生前，鹽邊縣氣象台2026年09月18日21時15分發布暴雨紅色預警訊號：過去一小時，格薩拉支六河降雨量為38.8毫米，且每5分鐘雨強持續維持在6毫米以上。
另《新黃河》記者從格薩拉彝族鄉政府工作人員處瞭解到，災情出現之後，當地第一時間啟動應急處置。上午10時許，第一批人員已經趕赴災害現場開展處置，鄉政府主要領導均已抵達一線。工作人員稱，失聯人員具體情況還在核實當中，對於災害發生的確切時間以及災害形成的詳細原因，也需要後續進一步核查確認。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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