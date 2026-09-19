四川攀枝花泥石流5失蹤　翼龍無人機助通訊及偵察

暴雨紅色預警訊號

據悉，災害發生前，鹽邊縣氣象台2026年09月18日21時15分發布暴雨紅色預警訊號：過去一小時，格薩拉支六河降雨量為38.8毫米，且每5分鐘雨強持續維持在6毫米以上。

另《新黃河》記者從格薩拉彝族鄉政府工作人員處瞭解到，災情出現之後，當地第一時間啟動應急處置。上午10時許，第一批人員已經趕赴災害現場開展處置，鄉政府主要領導均已抵達一線。工作人員稱，失聯人員具體情況還在核實當中，對於災害發生的確切時間以及災害形成的詳細原因，也需要後續進一步核查確認。