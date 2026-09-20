廣東硫磺燻筍｜爆料人驗出二氧化硫超標 官方查封涉事產品

廣東清遠驚傳有人違法使用硫磺燻製竹筍，甚至在簡陋環境中加工後直接裝車外運，引發食物安全疑慮。當地市場監督管理局通報，經聯合公安、農業農村等部門實地核查，初步確認網傳影片反映的情況屬實，原料及產品現已被查封。

「漁獵齊哥」表示，正常竹筍醃製、加工工序繁瑣，耗時數天之久，而使用硫磺燻製僅需一晚即可完成，效率極高、成本極低。同時硫磺燻製能起到漂白增色效果，讓賣相普通的竹筍外觀白淨好看，而且經過燻制的竹筍可長時間存放，保質期可達一年。

開袋後氣味刺鼻

現場幾名網紅宣稱已取得一批燻製竹筍進行檢測，驗出二氧化硫殘留濃度達4860mg/kg，且竹筍開袋後散發強烈刺鼻氣味。不過，目前官方通報僅確認違法使用硫磺燻蒸麻竹筍的影片內容屬實，並未公布上述4860mg/kg是否為官方最終檢測結果。

清遠市市場監管局9月18日表示，目前已查封涉事違法加工原料及產品，公安部門也已依法對相關人員採取措施，案件仍在進一步調查。同時，當局正緊急追查涉事麻竹筍流向，並對全市麻竹筍的收購、加工及銷售環節展開全面調查，確保市場供應食品安全。