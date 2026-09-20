揀西瓜爆衝突 浙江男發脾氣以西瓜襲檔主頭部賠7萬

浙江省寧波市一處夜市日前爆發離譜衝突，一名男子因揀西瓜時在瓜皮上留下痕跡與生果店老闆口角，夥同妻子以西瓜襲擊老闆頭部，更連砸爛10多個西瓜，最終警方介入，這對夫妻遭行政拘留並須罰款，賠償近7萬元人民幣。
老闆提醒︰輕點挑，別把瓜掐壞了
事件發生在7月28日晚上8時，地點位於寧波市一個夜市，當時21歲生果店老闆小孟正在擺檔，一名范姓顧客挑選西瓜時，因用力掐西瓜皮，在瓜皮上留下痕跡，小孟提醒「輕點挑，別把瓜掐壞了」，雙方繼以口角。爭吵過程中，范男的女兒也加入爭執，並打電話通知楊姓丈夫到場，楊男抵達後不但沒有勸架，反而直接拿起西瓜朝小孟頭部猛砸。
根據現場畫面顯示，小孟坐在凳上，楊男接連拿起西瓜砸向他的頭部，短短30秒內，竟砸爛10多個西瓜，小孟沒有起身還手，西瓜汁與果肉濺滿他的全身，地面也散落大量碎西瓜。期間范女也加入攻擊，拿起攤位上的提子扔向小孟臉部。目擊民眾見狀紛紛制止，有人高喊「別打了」，也有人立即報警。
鈔票擲老闆後被拘捕
楊男聽到有人報警，突然停止攻勢，並對小孟說「這些瓜多少錢？全給你買了！」隨後掏出幾張鈔票擲向小孟臉上，準備帶著妻子及岳父離開，但遭現場民眾阻止，警方趕到並拘捕楊男夫妻。事後小孟求醫，住院醫療費用超過1萬元人民幣，透過警方協調，最終小孟獲賠近7萬元人民幣。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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