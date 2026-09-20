揀西瓜爆衝突 浙江男發脾氣以西瓜襲檔主頭部賠7萬

浙江省寧波市一處夜市日前爆發離譜衝突，一名男子因揀西瓜時在瓜皮上留下痕跡與生果店老闆口角，夥同妻子以西瓜襲擊老闆頭部，更連砸爛10多個西瓜，最終警方介入，這對夫妻遭行政拘留並須罰款，賠償近7萬元人民幣。

老闆提醒︰輕點挑，別把瓜掐壞了

事件發生在7月28日晚上8時，地點位於寧波市一個夜市，當時21歲生果店老闆小孟正在擺檔，一名范姓顧客挑選西瓜時，因用力掐西瓜皮，在瓜皮上留下痕跡，小孟提醒「輕點挑，別把瓜掐壞了」，雙方繼以口角。爭吵過程中，范男的女兒也加入爭執，並打電話通知楊姓丈夫到場，楊男抵達後不但沒有勸架，反而直接拿起西瓜朝小孟頭部猛砸。