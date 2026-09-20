新疆塔克拉瑪干沙漠首次發現含水古河道 打破只有死水鹹水認知

根據新疆地質局最新研究，塔克拉瑪干沙漠腹地麻扎塔格山南區域，以及沙漠南緣民豐縣安迪爾鄉一帶，首次發現含淡水、微鹹水及鹹水的地下古河道，顛覆過去「沙漠地下只有死水、鹹水」的傳統認知。

《人民日報》報道，塔克拉瑪干沙漠是大陸最大的沙漠，由於氣候極端乾旱、地形複雜，加上進入條件惡劣，地下水探勘一直面臨高度挑戰。這次項目團隊首度大面積採用航空瞬變電磁法進行快速探測，再搭配遙感解譯、地面物探、鑽探、分層抽水試驗，以及水化學與同位素測試等方法，相互驗證地下水分布情況。