60歲河南女誕女嬰　因一原因兩年內兩度當高齡產婦

河南省駐馬店市近日出現高齡產婦，一名60歲女子在醫院誕下女嬰。她2年前因「失獨」生下兒子，如今再度迎來女兒，引發話題。

這名張姓女子為克服失去獨生子女的打擊，2年前高齡產下兒子，如今再添一女。她坦言，希望兄妹倆未來能彼此陪伴，「希望我們兩個老了之後，他們倆能有個伴。」

盼子女「能有個伴」

女兒出生後，家人沉浸在迎接新生命的喜悅中，妹妹出生、病房裡一片熱鬧，張女2歲大的兒子「果果」看到大家都很開心，情緒也跟著高漲，甚至興奮唱起《新年好》，令現場眾人直呼可愛。