60歲河南女誕女嬰　因一原因兩年內兩度當高齡產婦

河南省駐馬店市近日出現高齡產婦，一名60歲女子在醫院誕下女嬰。她2年前因「失獨」生下兒子，如今再度迎來女兒，引發話題。
這名張姓女子為克服失去獨生子女的打擊，2年前高齡產下兒子，如今再添一女。她坦言，希望兄妹倆未來能彼此陪伴，「希望我們兩個老了之後，他們倆能有個伴。」
盼子女「能有個伴」
女兒出生後，家人沉浸在迎接新生命的喜悅中，妹妹出生、病房裡一片熱鬧，張女2歲大的兒子「果果」看到大家都很開心，情緒也跟著高漲，甚至興奮唱起《新年好》，令現場眾人直呼可愛。
不過，60歲生產也引發外界關注，醫生提醒，高齡懷孕涉及孕婦及胎兒多方面風險，是否適合懷孕仍須經過完整的醫療評估。
事實上，內地過去也曾傳出超高齡生育案例，女子盛海琳2009年因煤氣中毒事故失去唯一的女兒及女婿，陷入巨大打擊，2010年她透過試管嬰兒方式，以60歲高齡生下一對雙胞胎女兒，但懷孕期間曾出現高血壓、全身浮腫等問題，生產後也面臨2名早產女兒高昂的醫療與撫養成本。
如今，盛海琳的雙胞胎女兒已15歲，而她的丈夫於2023年離世，談到是否後悔60歲生下雙胞胎，盛海琳沉默許久後表示，「如果重來，我可能不會選擇這條路，但人生沒有如果。」
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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