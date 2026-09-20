江西木桿佈滿84個閉路電視 村幹部︰只有一個正常運作

一根木桿竟掛滿84個閉路電視！江西省萍鄉市一根木桿上，密密麻麻佈滿閉路電視鏡頭，引發討論，對此村幹部回應稱84個鏡頭中「只有1個正常運作」，其餘都是故障設備，純粹用來裝飾。
近日有網友發現，當地一條小路旁立著一根木桿，從上到下分布多排閉路電視鏡頭，密集到幾乎沒有空隙，而且鏡頭分別朝向不同方向，木桿底部還設置一個配電箱。
網友指出，自己仔細數過後，發現木桿上竟然有84個閉路電視鏡頭，影片曝光迅速在網路引發討論。報導指出，不少網友大感意外，有人戲稱「比停在樹上的鳥還多」，也有人質疑，若大量鏡頭根本沒有實際用途，是否浪費資源。
實際為「網紅打卡點」
對此，當地一名村幹部回應表示，並非為了全面監控而設置，而是由當地一處露營基地設計打造的「網紅打卡點」，「只有一個閉路電視是有用的，剩下的都是壞了的，用作裝飾。」露營基地鍾姓負責人坦言，並沒有仔細計算究竟有多少個，也不太清楚後續村裡「是否加裝了有用的監控」。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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