江西木桿佈滿84個閉路電視 村幹部︰只有一個正常運作

一根木桿竟掛滿84個閉路電視！江西省萍鄉市一根木桿上，密密麻麻佈滿閉路電視鏡頭，引發討論，對此村幹部回應稱84個鏡頭中「只有1個正常運作」，其餘都是故障設備，純粹用來裝飾。

近日有網友發現，當地一條小路旁立著一根木桿，從上到下分布多排閉路電視鏡頭，密集到幾乎沒有空隙，而且鏡頭分別朝向不同方向，木桿底部還設置一個配電箱。

網友指出，自己仔細數過後，發現木桿上竟然有84個閉路電視鏡頭，影片曝光迅速在網路引發討論。報導指出，不少網友大感意外，有人戲稱「比停在樹上的鳥還多」，也有人質疑，若大量鏡頭根本沒有實際用途，是否浪費資源。