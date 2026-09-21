何立峰貝森特舉行經貿磋商鋪路「習特會」　同意就AI問題建對話機制

中美在紐約結束首日經貿磋商，國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在美國紐約舉行會談(新華社)

中美在紐約結束首日經貿磋商，國務院副總理何立峰與美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在美國紐約舉行會談，聚焦在貿易及人工智能，會談歷時大約8小時。貝森特形容會談成功，為美國總統特朗普與中國國家主席習近平本周舉行高峰會作準備。

貝森特稱會談「非常成功」

新華社報道，雙方以兩國元首重要共識為引領，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，圍繞落實歷次經貿磋商共識、促進雙邊貿易投資等雙方共同關心的重要經貿問題，進行了坦誠、深入、富有建設性的交流，並就人工智能有關問題舉行對話。中國貿易談判代表李成鋼表示，工作團隊周一還會繼續工作。