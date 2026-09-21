緬甸詐騙園區︱內地帶貨女主播遊泰被賣豬仔 「神情渙散」索60萬贖金

又見「旅遊陷阱」！內地一名24歲女主播日前被人誘騙出國，飛往泰國曼谷後，被挾持至緬甸。家屬接到對方勒索消息，索要60萬元人民幣贖金，還到威脅湊不齊就會將人轉賣。

赴泰國後突失聯 疑遭綁至緬甸

據《新京報》等內媒報導，2002年出生的哈爾濱女孩王然之前在江蘇南京從事帶貨主播工作，她在9月12日搭機抵達泰國曼谷，之後疑似遭人以旅遊等名義誘騙前往緬甸，隨後便與家人失去聯繫。