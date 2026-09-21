「秦始皇陵為何不挖」衝上熱搜 文物專家：能不挖就不挖

近日，網絡話題「秦始皇陵為甚麼不挖」衝上內地社交媒體熱搜，這一話題源自此前秦始皇帝陵博物院名譽院長吳永琪接受央視採訪時所說的一番話。此後，吳永琪對這一熱點話題回應說：「除非是搶救性保護發掘，不然，能不挖就不要挖了。以後也不要動，沒必要動。」

要對天地有敬畏之心

談及秦始皇陵，吳永琪此前接受央視採訪時表示：「地下的文物確實很脆弱，我們要對天地、對自然、對祖宗有敬畏之心；如果我們有先進技術，能夠在地面不打開陵墓的條件下，了解入面的東西，而不去打擾這個睡了兩千年的老人，我出自內心的說法，以後也不要動。」相關話題引發網民熱議。

秦始皇陵兵馬俑被譽為「世界第八大奇跡」，每年接待海外遊客超百萬，已有200多位外國元首和政府首腦參觀訪問，還去過近50個國家和地區巡展。秦始皇陵是中國歷史上第一位皇帝嬴政（公元前259年-公元前210年）的陵墓，位於陝西省西安市臨潼區以東3.5千米處的驪山北麓。經過40多年的考古調查和發掘研究，目前已在秦始皇陵陵區發現大小形狀不同、內涵各具特色的陪葬坑、陪葬墓等600餘處，出土了包括秦兵馬俑在內的珍貴文物5萬多件。到目前為止，仍有上萬平方米的陪葬坑和皇陵深埋於地下。