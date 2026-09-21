中共二十屆五中全會　10.26至10.29北京召開

中共中央政治局今日(9月21日)召開會議，研究持之以恆推進全面從嚴治黨，會議由總書記習近平主持。會議決定，中共二十屆五中全會，在10月26日至29日在北京召開。
中共中央政治局聽取《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》稿徵求意見的情況報告，決定根據會議討論的意見，進行修改後將提請五中全會審議。
會議認為決定稿總結新時代全面從嚴治黨的成就和經驗，深刻分析當前和今後一個時期黨的建設面臨的形勢和任務，對持之以恆推進全面從嚴治黨作出戰略部署，體現了習近平為核心的黨中央強黨強國的歷史主動，對於推進新時代黨的建設新的偉大工程，團結帶領全國各族人民以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，具有重大現實意義和長遠指導意義。
會議強調，全黨必須從鞏固黨的執政地位、實現中華民族偉大復興的戰略高度，深刻認識持之以恆推進全面從嚴治黨的重要性緊迫性，堅定信心，保持定力，以更高標準、更實舉措把新時代全面從嚴治黨寶貴經驗堅持好、運用好，把黨的建設面臨的突出問題整治好、解決好，把管黨治黨形成的良好政治局面鞏固好、發展好，不斷開創新時代管黨治黨、興黨強黨新局面。
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