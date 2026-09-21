中共二十屆五中全會　10.26至10.29北京召開

中共二十屆五中全會，在10月26日至29日在北京召開。（資料圖片）

中共中央政治局今日(9月21日)召開會議，研究持之以恆推進全面從嚴治黨，會議由總書記習近平主持。會議決定，中共二十屆五中全會，在10月26日至29日在北京召開。

中共中央政治局聽取《中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定》稿徵求意見的情況報告，決定根據會議討論的意見，進行修改後將提請五中全會審議。

會議認為決定稿總結新時代全面從嚴治黨的成就和經驗，深刻分析當前和今後一個時期黨的建設面臨的形勢和任務，對持之以恆推進全面從嚴治黨作出戰略部署，體現了習近平為核心的黨中央強黨強國的歷史主動，對於推進新時代黨的建設新的偉大工程，團結帶領全國各族人民以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，具有重大現實意義和長遠指導意義。