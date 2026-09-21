習特會︱中方公布習近平9.23至9.25對美進行國事訪問

發言人郭嘉昆在例行記者會表示，訪問期間，習近平將與特朗普，就事關中美關係及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。 郭嘉昆強調，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。中美兩國元首在半年內實現互訪，具有歷史性里程碑意義。中方願與美方豐富中美建設性戰略穩定關係內涵，加強對話合作，妥善管控分歧，不斷增進兩國人民的福祉，促進世界的和平、穩定、繁榮。



特朗普將打破常規到場接機

白宮早前已公布中美峰會行程安排，習近平與夫人彭麗媛將於當地周三抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地，特朗普將打破常規到場接機，並共同出席歡迎儀式。當地周四，特朗普與夫人梅拉妮亞在白宮國事廳為習近平伉儷舉行歡迎儀式，隨後在玫瑰園檢閱儀仗隊，其後開展中美領導人峰會。梅拉妮亞和彭麗媛則出席在華盛頓舉行的另一場活動。當晚，特朗普伉儷在白宮東廳設國宴款待中國代表團，兩國領導人致詞。當地周五，特朗普伉儷在白宮款待習近平伉儷，舉行私人茶會，之後參觀國家檔案館。行程結束後，習近平夫婦從安德魯斯聯合基地離美。