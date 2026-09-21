習特會︱習近平下午乘專機離京 應特朗普邀請國事訪問美國(更新)

美國傳媒引述華府官員報道，預計跟隨習近平訪美的中國商務代表團，不包括中國企業的行政總裁，規模與出席國宴的美國企業代表不相稱。在北京，外交部發言人郭嘉昆今日(23日)在記者會，未有回應中國企業家代表團會否隨行，只表示沒有相關的信息。

早前有報道指，多間中國企業的代表可能會加入訪美團，包括比亞迪、小米、寧德時代、中際旭創等。美國傳媒報道，多間美國企業高層星期四晚將到白宮出席總統特朗普為習近平設的國宴，包括Meta的朱克伯格、輝達黃仁勳、OpenAI的阿爾特曼等。

特朗普將打破常規到場接機

發言人郭嘉昆周一在例行記者會表示，訪問期間，習近平將與特朗普，就事關中美關係及世界和平與發展的重大問題深入交換意見。郭嘉昆強調，元首外交對中美關係具有不可替代的戰略引領作用。中美兩國元首在半年內實現互訪，具有歷史性里程碑意義。中方願與美方豐富中美建設性戰略穩定關係內涵，加強對話合作，妥善管控分歧，不斷增進兩國人民的福祉，促進世界的和平、穩定、繁榮。

白宮早前已公布中美峰會行程安排，習近平與夫人彭麗媛將於當地周三抵達馬里蘭州安德魯斯聯合基地，特朗普將打破常規到場接機，並共同出席歡迎儀式。當地周四，特朗普與夫人梅拉妮亞在白宮國事廳為習近平伉儷舉行歡迎儀式，隨後在玫瑰園檢閱儀仗隊，其後開展中美領導人峰會。梅拉妮亞和彭麗媛則出席在華盛頓舉行的另一場活動。當晚，特朗普伉儷在白宮東廳設國宴款待中國代表團，兩國領導人致詞。當地周五，特朗普伉儷在白宮款待習近平伉儷，舉行私人茶會，之後參觀國家檔案館。行程結束後，習近平夫婦從安德魯斯聯合基地離美。