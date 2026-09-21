二手平台閒魚暗藏涉黃產業鏈 14歲少女被當商品標價

近日有內媒報道，內地最大二手交易平台「閒魚」暗藏完整涉黃產業鏈，引發關注，甚至涉及侵害未成年人士。「閒魚涉黃」詞條周一(21日)衝上微博熱搜第一。閒魚發布聲明稱，該平台堅決對利用色情內容進行引流、欺詐的違法行為說不，已成立專項小組，並建立「前置識別—即時處置—警企聯動」等綜合防控治理機制，堅決打擊。

號稱「游泳教學」提供特殊服務 內媒「河北經視」日前報道，有閒魚不法商家以「模特上門約拍」、「上門健身」等旗號發布商品，配圖清一色是女性照片，通過隱晦暗示將用戶引導至線下或私域進行交易。其中一家號稱「游泳教學」的店舖，實際售賣的是教人掃碼加群的引流視頻，進群後便能收到大量女性「資料卡」，之後提供明碼標價的「課程表」，暗示提供上門特殊服務，這些可供「預約」的女孩大多是未成年人，年齡最小的僅14歲被當作「商品」標價，價格約為2至3萬元。客服更稱「人生只有一次，這個沒辦法講價」。

閒魚發布聲明，1月至今已累計凍結色情引流類風險賬號98358個。閒魚主動將相關線索移送公安部門，今年以來已成功警企協同打擊色情團夥15個。在這個過程中，閒魚共排查了上千萬件商品，絕大多數為正常商品。閒魚表示，長期以來，色情引流治理面臨共性難題：一方面，黑灰產團夥往往借助流量平台作為引流入口，真正的色情交易或詐騙行為則轉移至站外完成；另一方面，團夥在引流環節普遍使用各類變體色情暗號，將正常商品污名化，且暗號形式演化頻繁、層出不窮，進一步加大了平台識別和治理的難度。

閒魚稱，已成立專項小組，將深化與公安機關的執法合作，堅決打擊色情引流產業鏈，也呼籲同行其他平台，只有各方聯合起來，共同打擊，才能有效切斷違法產業鏈，維護平台生態安全。對於媒體發布的報道中多次引用一張截圖，稱閒魚上一些商家客服的個人信息寫着「處寶可約」等涉未成年暗語。經核查，該信息並未出現在閒魚平台的任何頁面、商品信息或買賣雙方的私聊記錄中，實際為企業微信個人信息，特此澄清。