「100%綿羊絨」竟零羊絨！央視驚揭產品實為普通綿羊毛甚至化學纖維

說起羊絨，人們多會想到貴價保暖衣物。內地市面最近突然不少打出「100%綿羊絨」名號的保暖衣物，央視調查發現，這類產品是在打「擦邊球」，所使用的物料實際上多為經額外梳理工序處理的普通綿羊毛，甚至是純化學纖維。由於「綿羊絨」並非國家標準認可的纖維名稱，國家市場監督管理總局近日已要求相關機構整改。 現行國家強制性標準對「絨」的定義有明確規定。根據國家標準《天然纖維術語》，能以「絨」命名的細絨毛，僅限取自山羊、駱駝及氂牛身上細絨毛；至於綿羊身上的纖維，法定名稱是「綿羊毛」，並無「綿羊絨」這個類別；而兔子及狐狸等其他動物纖維，依法也只能稱為「毛」，不能叫「絨」。

真正的羊絨衫一般索價逾300元(人民幣、下同)，高檔的更可高達數千甚至上萬元，但央視走訪多個服裝集散地時發現不少售價明顯低一截的「100%綿羊絨」衣物。另有電商售賣「綿羊絨」衣服，被追問下才說產品是「5%羊絨、95%綿羊毛」。 「綿羊絨」由普通羊毛梳理而成 面對記者查詢，有從業者表示，所謂「綿羊絨」其實是屬「綿羊毛」，只是經過較多的梳理工序，令纖維看起來較幼細，本質上是「毛」不是「絨」，與真正羊絨並非同一種原料。更有商家透露，他們宣稱的所謂「綿羊絨」，甚至連一根羊毛都沒有，完全是純化纖產品。

國家毛絨質量檢驗檢測中心專家表示，在顯微鏡下觀察，山羊絨與綿羊毛有明顯差異。前者的鱗片排列較緊密且表面平滑，因此觸感較柔軟；後者鱗片較厚，張開角度亦較大，表面相對粗糙，這也是羊毛衣物較容易帶來刺癢感的原因之一。 山羊原絨成本高綿羊毛逾10倍 報道指，羊絨與羊毛之間存在巨大的成本差異。分梳後的山羊原絨每公斤售價約600至800元人民幣，綿羊毛每公斤僅40至60元，兩者價格相差超過10倍。 報道又提到，有部分行業團體自行制定標準，引入「綿羊絨」相關概念，監管部門認為有關做法容易令消費者誤以為產品與羊絨性質相同，因此要求停止使用相關標準，並加強整治誤導宣傳行為，同時提醒消費者選購時細閱成分標示，以免高價購入實際價值較低的羊毛或化纖產品。

事件引起不少網民討論。有人質疑「綿羊身上只有羊毛，哪來羊絨」；亦有消費者表示曾購入相關產品，穿着後感到刺癢不適，其後才發現並非真正羊絨。