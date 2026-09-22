每張票510萬元遊太空　攜程賣維珍銀河「太空船票」6天行程(有片)

內地旅遊平台攜程近日上架2027年維珍銀河(Virgin Galactic)太空旅行船票，單張售價為510萬元(人民幣，下同)，是目前內地公開管道售價最貴的太空旅遊產品，消息一出引發廣泛關注。

綜合《都巿快報》、《橙杮互動》等內地媒體報道，根據攜程頁面最初顯示售出681份，隨後數字更改為2份。攜程客服解釋，681份為維珍銀河全球累計訂單總量，屬維珍公司的訂單，頁面顯示的2份才是攜程鴻鵠已接收的預定。客服並說明，現在下單的客戶不會與早期預定者同批出行，且預定需支付15萬美元定金，一旦取消概不退還；目前諮詢下單用戶量龐大，平台篩選後才會回電對接。